Piden que a limpeza das liñas de alta tensión se faga en consenso coas comunidades de montes

A Organización Galega de Comunidades de Montes critica as actuacións de Naturgy no monte veciñal de Teis. Sinala que se cortou un corredor de frondosas caducifolias que non afectaba á liña e que nin se retiraron nin se trituraron restos de biomasa

A limpeza baixo as liñas de alta tensión do monte veciñal de Teis (Vigo) vén de provocar un enfrontamento a tres bandas entre a comunidade de montes, Naturgy e a Consellería do Medio Rural. Desde a Organización Galega de Comunidades de Montes emitiron un comunicado no que critican a actuación de Naturgy, que sinalan que “entrou no monte para realizar os traballos de mantemento sen comunicarllo previamente á comunidade”.

Eses traballos son motivo de polémica, pois segundo explica a Organización, Naturgy eliminou unha masa de frondosas caducifolias concebida a modo de cortalumes verde e que non afectaba á liña de alta tensión. “Tratábase dun corredor de frondosas subvencionado pola propia Consellería do Medio Rural e que, entre outros cometidos, intentaba contribuír a manter baixo control a acacia, que é unha especie invasora problemática”, explican.

Na práctica, adoita permitirse que na zona afectada por un tendido de alta tensión haxa árbores froiteiras e outras de pequeno porte que non poñan en risco o tendido, pero trátase dunha cuestión que, con frecuencia, queda ó arbitrio da empresa contratada para a limpeza.

A Organización Galega de Comunidades de Montes sinala ademais que no monte veciñal de Teis deixouse a biomasa no monte, sen triturala, o que “aumenta o combustible forestal” e introduce maiores riscos en caso de lume.

O caso é que Naturgy, pola súa banda, trasladoulle á Consellería do Medio Rural que a comunidade de montes de Teis lle impediu o paso ó monte, algo que “non é certo”, segundo a Organización Galega de Comunidades de Montes. En virtude desa denuncia de Naturgy, á comunidade de montes chegoulle unha advertencia sobre a posibilidade dun expediente sancionador, segundo sinala a Organización Galega nun comunicado.