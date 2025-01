Piden flexibilizar para as granxas de porcino as novas normativas de benestar animal e de emisións

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, como cada inicio de ano, fixo unha valoración sobre a situación do sector porcino. A organización, ante a entrada en vigor durante este 2025 de distinta normativa, pide flexibilidade, simplificación burocrática e unha adaptación gradual, especialmente ás pequenas explotacións.

Neste sentido, o próximo mes de marzo de 2025 entra en vigor o cumprimento do Real Decreto 159/2023 de medidas de benestar animal e solicitouse unha moratoria e medidas de flexibilización deste decreto para así poder facilitar ás granxas a súa adaptación ás altas esixencias deste RD, que implican unha baixada das densidades de ata un 15%, nun contexto de dificultade de construción de novas naves.

Así mesmo, solicitouse unha avaliación e información das Mellores Técnicas Dispoñibles (MTD) pola aplicación do RD 306/2020 de ordenación porcina, de obrigatoriedade do cumprimento para partir do 1 de xaneiro de 2024.

Con respecto aos límites das emisións industriais permitidas, durante o pasado ano modificouse a directiva 2010/75/UE10 incluíndo a máis pequenas explotacións. A organización elaborou propostas que se presentaron á administración sobre a simplificación burocrática do sector e para mellorar a xestión do sistema de recollida e destrución de animais mortos.

Os prezos de venda baixan preto dun 8% pero os custos de produción fixérono nun 10%

Por outra banda, Unión de Uniones constata a caída dos prezos de venda en preto dun 8% nas lonxas máis representativas. Con todo, a pesar esta baixada de prezo, móstrase optimista no sector no seu conxunto, dado que os custos de produción tamén diminuirían. De acordo con os datos que manexa a organización, estes faríano en máis dun 10%, chamando a unha certa estabilización.

Esta estabilización do sector, deixando unha balanza positiva, tamén provocou un lixeiro aumento da produción, mantendo a España nunha posición de liderado en canto a exportación deste alimento na Unión Europea e tamén en China.

A organización, con todo, insiste en non baixar a garda, especialmente polo contexto político a nivel mundial que estaría a impactar de cheo nas estratexias dos mercados e nos acordos comerciais con países terceiros en forma de táctica que transcende ao comercio en si mesmo.

Na mesma liña, pide precaución tamén no avance da peste porcina africana (PPA), xa moi preto de Francia, e insta a extremar os controis e vixilancia para evitar que a enfermidade entre na Península.