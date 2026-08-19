Piden a declaración de zona afectada por emerxencia para os pastos do norte de España

A ausencia prolongada de choivas e as continuas ondas de calor rexistradas durante o mes de agosto deixaron sen pastos á gandería extensiva de vacún de carne e leite en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco e Navarra. O que habitualmente son prados verdes ata ben entrado o outono presenta hoxe un aspecto seco e amarelento.
A Coordinadora de Organizacións de Agricultores e Gandeiros (COAG) elevou unha petición urxente ao Goberno central e ás comunidades autónomas para activar medidas de apoio inmediato ante unha crise forraxeira sen precedentes recentes na cornisa cantábrica.
A falta de herba nos montes e praderías obrigou ás explotacións a recorrer prematuramente ás reservas de herba seca e forraxe gardadas para o inverno, ou a suplementar con penso e palla en pleno mes de agosto.
Esta alteración do calendario produtivo supón un duro golpe económico: o prezo da palla de cereal incrementouse un 32 % en só dous meses, mentres que a herba seca e os concentrados manteñen unha liña ascendente.
Ante a imposibilidade de asumir estes sobrecostes, cada vez máis gandeiros están adiantando a venda de reses ao matadoiro ou desvellando animais antes de tempo para aliviar a carga sobre uns pastos esgotados. En Galicia, as perdas nos cultivos forraxeiros superan xa o 60 %, especialmente nas zonas de montaña de Lugo e Ourense.
En xullo, choveu en Galicia 5 litros por metro cadrado, un 86% menos do habitual. É un dos meses máis secos da serie histórica
A crise forraxeira vén acompañada por un severo problema de desabastecemento de auga. O descenso dos caudais en cuncas como a do río Pas ou en comarcas como Karrantza está a orixinar o abastecemento emerxente mediante cisternas diarias para garantir a bebida do gando.
A propia AEMET e MeteoGalicia certifican a gravidade do escenario: xullo de 2026 pechou en Galicia con apenas 5 l/m², un 86 % menos do habitual, consolidándose como un dos meses máis secos e cálidos da serie histórica.
Ante esta situación de emerxencia estrutural, COAG exixe a declaración de zona afectada gravemente por emerxencia para habilitar axudas directas para a compra de forraxe e subministro de auga.
Así mesmo, a organización solicita bonificacións nos insumos, liñas de crédito brando, o anticipo dos pagos da PAC e unha coordinación interautonómica para a compra conxunta de alimento a gran escala. Dende a organización advirten de que a falta de medidas inmediatas acelerará o abandono de explotacións e provocará unha perda irreversible da cabana gandeira do norte.