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Petición á Xunta para que fixe oficialmente antes da vendima os custos de produción da uva na DO Rías Baixas

Para o Sindicato Labrego Galego “o diferencial entre a uva colleitada e o viño comercializado pon en evidencia o desequilibrio estrutural da DO”

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vendima_baixas_1O  Pleno  do  Consello  Regulador  da  Denominación  de  Orixe  Rías  Baixas  aprobou   este venres   por    unanimidade    o    rogo    presentado    polo    Sindicato  Labrego Galego-Comisións Labregas para que a Consellería do Medio Rural, a través da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (AGACAL), fixe de maneira oficial os custos mínimos de produción de uva dentro da DO antes da próxima vendima.

O obxectivo é que as viticultoras e viticultores poidan negarse a asinar ou denunciar contratos de compravenda por debaixo deses mínimos, garantindo así que non se vende a perdas. 

José Antonio Presa, primeiro vogal do SLG no Consello Regulador, e CristinaCarrera,segunda vogal,  presentaron  o  rogo  en  nome  do  sindicato  ante  o  Pleno.  Ambos  destacaron  que  a  aprobación por unanimidade supón un respaldo inequívoco da DO á demanda do sector produtor,  e que agora “corresponde á Xunta de Galicia cumprir co mandato aprobado antes de que comece  a campaña”.  

Esta iniciativa enmárcase nunha traxectoria de mobilización do SLG en defensa das condicións económicas das viticultoras e  viticultores. Nos  últimos meses o  sindicato  veu denunciando  publicamente “o desequilibrio estrutural que atravesa a DO: o aumento das hectáreas plantadas nos últimos anos levou á DO a unha situación na que as colleitas  non  paran de  crecer”.  

Ante  este  escenario, o SLG advertiu  de  que  “esta situacion pode derivar nun descenso dos prezos percibidos polos produtores”.  O trasfondo inmediato do rogo é o que culifican de “grave situación que vive o sector na véspera da vendima de  2026”. Na colleita de 2025 vendimiáronse 47,5 millóns de quilos de uva, case o volume que Plan  Director  da  DO  tiña  previsto  para  o  ano  2030.  

Con  todo,o Sindicato Labrego advirte de que “as  vendas  de  viño  cualificado  non superaron   os  27 28  millóns  de  litros,  dez  millóns  por  debaixo  das  proxeccións”.  Diversas organizacións agrarias alertaron xa de que algunhas adegas estarían valorando non recoller uva de determinados produtores ou fixar rendementos por baixo do prego de condicións.

Para o SLG, estas  prácticas “ on  incompatibles  coa  Lei  da  Cadea  Alimentaria  de  Galicia,  que obriga á Consellería competente a promover prezos xustos que cubran sempre os custos de produción”. No mesmo Pleno tamén se deu a coñecer a calificación da añada 2025, que obtivo a valoración de moi boa. 

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