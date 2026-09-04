A Peste Porcina Africana custa 350 millóns en exportacións a Xapón e México

A Peste Porcina Africana (PPA) está a ter un forte impacto sobre as exportacións do sector porcino español tras o peche de mercados estratéxicos no exterior. Segundo os datos do primeiro semestre de 2026 recollidos pola Asociación Nacional de Industrias da Carne de España (ANICE), o valor das vendas de carne, despoxos e produtos elaborados reduciuse en case 350 millóns de euros só en Xapón e México, en comparación co mesmo período do ano anterior.
O mercado xaponés rexistrou a caída máis avultada. Entre xaneiro e xuño de 2026, España exportou a Xapón 24.880 toneladas de carne e despojos de porcino, o que supón un descenso do 73,9 % respecto ás 95.425 toneladas do primeiro semestre de 2025. En termos económicos, o valor destas vendas pasou de 402,9 a 90,6 millóns de euros, o que se traduce nunha perda de 312,3 millóns de euros en apenas seis meses (-77,5 %). A evolución mensual amosa un peche progresivo, pasando de unhas 7.000 toneladas enviadas en xaneiro a apenas 600 toneladas en xuño.
No caso de México, a paralización foi total. Durante o primeiro semestre de 2025 vendéranse 5.154 toneladas de carne e despojos por un valor de 9,8 millóns de euros, mentres que nas estatísticas dos primeiros seis meses de 2026 non se rexistra ningunha exportación. Así mesmo, o fluxo de produtos elaborados quedou pracmaticamente paralizado.
O director xeral de ANICE, Giuseppe Aloisio, advertiu de que os datos actuais aínda non amosan a dimensión real do problema, xa que moitas empresas puideron aproveitar nos primeiros meses do ano as marxes do empaquetado previo ás restricións.
A entidade sinala que, de non recuperar o acceso a estes mercados, o impacto será moito máis acusado na segunda metade do ano e insta a avanzar no recoñecemento dos mecanismos de rexionalización para que as zonas libres da enfermidade poidan seguir exportando. Así mesmo, ANICE recoñeceu o traballo técnico do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e defendeu a creación dun fondo mutualista europeo para protexer a competitividade da cadea fronte a estas crises sanitarias.
Situación da peste porcina en Cataluña
Esta semana, detectáronse 5 novos positivos en xabaríns, todos na área de alto risco, arredor dos primeiros brotes. Nesa zona, os positivos elévanse a 384, dun total de máis de 11.500 xabaríns capturados e analizados.
A enfermidade, con todo, semella en proceso de control, logo de que na segunda quincena de agosto houbese dúas semanas consecutivas sen ningún positivo, as dúas primeiras desde o inicio do brote.