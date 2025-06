Pazo de Valdomiño, Los Peperetes, Lenatt, Vinagres do Ribeiro, DairyPet, Daveiga, Nauterra e Hijos de Rivera fanse cos XI Premios Galicia Alimentación

A innovación, a sostibilidade, a competitividade e a excelencia no sector da alimentación e as bebidas volveron ser recoñecidos polo Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga), a través dos Premios Galicia Alimentación. Nesta undécima edición foron oito as empresas que recibiron os galardóns de Clusaga: Pazo de Valdomiño, Los Peperetes, Lenatt, Vinagres do Ribeiro, DairyPet, Daveiga, Nauterra e Hijos de Rivera.

A entrega destes recoñecementos foi o broche de ouro do Foro Galicia Alimentación, unha cita anual na que Clusaga reuniu a numerosos expertos e profesionais que falaron sobre o presente e o futuro deste sector. Nesta décima convocatoria, o Clúster Alimentario de Galicia quixo lembrar, ademais, a algúns dos referentes que contribuíron ao crecemento exponencial do ámbito e que faleceron recentemente: o fundador de Feiraco e creador do selo Ternera Galega, Maximino Viaño, a copropietaria de Queixería Barral, Dolores Lías Castro, e o fundador de Granja Campomayor, Horacio García García.

Vocación por mellorar o sector

Durante a súa intervención, o presidente de Clusaga, Andrés Rodríguez Gómez, felicitou ás compañías galardoadas, incidindo en que detrás de cada proxecto “hai esforzo, traballo e, sobre todo, unha clara vocación por continuar mellorando o noso sector profesional”. A conselleira de Medio Rural, María José Gómez, foi a encargada de pechar os Premios Galicia Alimentación cun discurso no que enxalzou a importancia do sector en Galicia. Á cita asistiron, así mesmo, a conselleira do Mar, Marta Villaverde Villares, a directora xeral do Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), Covadonga Toca, e a directora-xerente de Galicia Calidade, Ana Méndez, entre outros.

Por segundo ano consecutivo, o Clúster volveu bater un récord de candidaturas, pasando das 130 acadadas no 2024 ás 141 desta undécima edición. Isto é, produciuse unha suba de case un 9% con respecto ao ano pasado. Así mesmo, en comparación con 2023, o incremento foi de case un 42%.

Tras a deliberación do xurado, a relación de galardoados é a que, a continuación, se indica:

1. Premio Galicia Alimentación ao Produto Excelente . Co galardón preténdese enxalzar aos produtos que incorporan valores tradicionais do sector de Galicia adaptándoos, iso si, ao contexto actual, ben a través do deseño ou ben empregando materias primas locais. Neste caso, outorgáronse tres galardóns ex aequo:

· Pazo de Valdomiño, pola súa Xenebra ecolóxica ADA Organic Berries. Tal e como describiu o xurado, o produto combina o respecto pola tradición coa innovación sostible. Está elaborada en alambiques de cobre seguindo un método tradicional de arrastre de vapor e utilizando ata 17 botánicos ecolóxicos.

· Los Peperetes, pola súa Lubina ao albariño Pazo de Rubianes. O xurado defínea como una conserva gourmet froito da colaboración entre Los Peperetes e a adega Pazo de Rubianes. O resultado é a unión de dous elementos emblemáticos da cultura galega: o peixe do Atlántico e o viño Albariño.

· Lenatt, pola súa Gama de granolas orgánicas. A aposta desta compañía por elaborar un produto saudable e sostible levounos ás súas granolas orgánicas. Estas están feitas sen glute e azucres refinados e, ademais, a base de ingredientes ecolóxicos e de proximidade.

2. Premio Galicia Alimentación ao Produto Innovador . Buscouse recoñecer aos produtos caracterizados pola innovación, capacidade para adaptarse ás demandas do consumidor ou valor engadido polo uso de materias primas galegas. Tendo isto en consideración, resultou gañador:

· Vinagres do Ribeiro, pola súa Gama de perlas de vinagre. O tribunal valorou a súa innovación, calidade e o seu proceso de elaboración, que cualificaron de “único”. As perlas de vinagre proveñen de viños galegos e son aromatizadas con plantas diferentes, creando un sabor completo e elegante.

3. Premio Galicia Alimentación á Iniciativa Innovadora . Un recoñecemento aos produtos que se caracterizan pola súa innovación, potencial comercial ou deseño e pola a súa adaptación ás demandas do consumidor ou que achegan valor ás materias primas galegas, con especial atención á relación entre nutrición e saúde. Neste caso, o galardón recaeu en dúas empresas ex aequo:

· DairyPet, pola súa innovación na alimentación funcional para mascotas. Destacouse a aposta da compañía por usar ingredientes naturais. O xurado puxo en valor a introdución de novas tecnoloxías de formulación para lograr un produto máis saudable e adaptado ás necesidades específicas de cada animal.

· Daveiga, pola súa produción responsable e innovación. Valorouse o emprego dunha tecnoloxía avanzada para optimizar procesos e mellorar a calidade do produto final. Un feito que, segundo explicou o xurado, reforza a eficiencia no sector e potencia a colaboración das comunidades locais.

4. Premio Galicia Alimentación á Iniciativa Sostible . Trátase dun galardón co que o Clúster pretende recoñecer aquelas prácticas e empresas caracterizadas pola súa sostibilidade, tanto na organización e produción coma nos seus produtos e servizos. Neste apartado resultou gañador:

· Nauterra, pola súa estratexia corporativa de residuo cero. Coa proposta, a firma busca minimizar a xeración de residuos en todas as fases do proceso de produción, fomentando unha xestión eficiente e dando prioridade á prevención, á reciclaxe e á valorización dos residuos, evitando o impacto ambiental asociado.

5. Premio Galicia Alimentación á Proxección e Estratexia de Mercado . Neste apartado premiábase o esforzo de empresas e organizacións do sector alimentación por acceder, desenvolver e consolidar a súa posición no mercado nacional e internacional. Neste sentido, valorouse o seu plan de márketing no posicionamento en novos nichos de mercado e a orientación ao consumidor.

· Hijos de Rivera, pola súa campaña Big Crafters. Trátase dunha plataforma dixital que conecta, directamente, aos artesáns e produtores galegos con consumidores preocupados pola orixe e a calidade dos produtos. Big Crafters ofrece formación en márketing, xestión de envíos e fotografía de produto.

Foro Galicia Alimentación

Antes da entrega de premios celebrouse o Foro Galicia Alimentación 2025 baixo o título Galicia alimenta o futuro, a través do cal varios expertos abordaron cuestións como a innovación e o liderado na transformación deste ámbito.

A xornada incluíu dous relatorios e dúas mesas redondas. A primeira conferencia levou o título de A transformación do sistema alimentario: novas tendencias e innovación, e correu a cargo do vicepresidente da Fundación Europea para a Innovación (INTEC), Juan Francisco Delgado. A continuación, tivo lugar un debate no que interviñeron catro das compañías que forman parte do PERTE Agroalimentario Smartz4Milk: a presidenta do Grupo Lence (Río de Galicia), Carmen Lence; do xerente de Bico de Xeado, José Luis Cabarcos; do director de CAPSA Vida, Rubén Hidalgo e de xerente de Queixería Prestes, Maikel Fernández. Neste caso, a moderación veu da man do fundador e CEO de Medrar Solutions, Hugo Criado.

Unha vez rematado este primeiro bloque, realizouse unha segunda conferencia por parte da presidenta de La Distribución ANGED, Matilde García, sobre A transformación do retail e do consumidor: unha visión social e estratéxica desde a gran distribución. O décimo Foro de Clusaga pechouse coa mesa Estratexias que inspiran: a visión de líderes do sector para o futuro. Neste apartado tomaron a palabra o CEO de ViniGalicia, Juan Luis Méndez Rojo; o xerente de Cafés Candelas, Ramón Alonso; o director corporativo de Galletas Gullón, Francisco Hevia e a directora xeral de Conservas Friscos, Rosa María Nieto. O director do San Telmo Business School, Julio Audicana, foi o encargado de coordinar e moderar a mesa redonda.

Cóctel de Alimentos e Bebidas de Galicia

Ao remate do Foro e os Premios Galicia Alimentación realizouse un cóctel no que o público asistente tivo a ocasión de degustar algúns dos produtos que se presentaron aos galardóns de Clusaga, así como de entidades socias do Clúster.

A gala desenvolverase co apoio institucional da Xunta de Galicia e co patrocinio de ouro de Caixa Rural Galega, Gadisa e Vegalsa Eroski.