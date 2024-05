Paz Rodríguez é nomeada nova directora de Desenvolvemento Rural e de AGADER

A Consellería de Medio Rural prosegue coa reorganización do seu cadro de cargos intermedios. Tras revalidar a José Balseiros á fronte da Dirección Xeral de Agricultura, Gandería e Industrias Agroalimentarias, hoxe aprobouse no Consello da Xunta o nomeamento de Paz Rodríguez como nova Directora Xeral de Desenvolvemento Rural e de AGADER, cargo no que sucede a Inés Santé.

Nada en Monforte de Lemos (Lugo) en 1970, é licenciada en Dereito pola Universidade da Coruña (UDC). Ademais, conta cunha mestría en práctica xurídica polo ICA Lugo e un curso superior en Dereito Administrativo e Administración Local do Centro de Estudos Financeiros, entre outros. Exerceu a súa actividade profesional como técnico superior na Confederación de Empresarios da Provincia de Lugo, como avogado nun despacho particular e como técnica superior de asesoramento xurídico en proxectos regulatorios Mellora da estrutura territorial agraria e da mobilidade do chan de Galicia de Galicia na empresa pública Tecnoloxías e Servizos Agrarios, S.A. (Grupo Tragsa).

Posteriormente prestou servizos de asistencia técnica para o Departamento de Medio Rural da Xunta de Galicia na revisión da Lei 4/2015, de Mellora do Medio Rural Estrutura Territorial Agraria de Galicia e Lei 6/2011 de Mobilidade do Territorio de Galicia. Foi xerente do Grupo de Desenvolvemento Rural da Comarca de Lugo (GDR-4), e até agora traballaba como Axente de Emprego e Desenvolvemento Local no Concello de Friol, municipio pioneiro no plan de permutas voluntarias de leiras, unha iniciativa exitosa e que se extrapoló a outras comarcas de Galicia para mellorar a superficie agraria das explotacións agrogandeiras.