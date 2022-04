A pasteira portuguesa Altri elixe Palas de Rei para a súa planta de fibres téxtiles

O titular do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, acompañado polo conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, reúnese co CEO de Altri, José Soares de Pina. Edificio Administrativo de San Caetano (Santiago de Compostela), 26/04/22.

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, valorou hoxe a decisión empresarial de Altri de elixir Palas de Rei como a mellor localización posible para o complexo de fibras téxtiles, o proxecto Next Generation máis importante” da candidatura galega aos fondos europeos.

Tras unha reunión co CEO da empresa, José Soares de Pina, Feijóo afirmou que con esta decisión, froito da análise técnica exhaustiva por parte de Altri, dáse un paso fundamental para avanzar neste proxecto, cumpríndose así, ademais, coa solicitude feita de xeito unánime polo Parlamento galego para que a fábrica se asentase na provincia de Lugo.

“Estamos a falar dun investimento de algo máis de 800 millóns de euros e da creación de 2.500 empregos directos e indirectos”, precisou, incidindo na enorme importancia desta planta para a Comunidade, ao converterse na única fábrica de fibras téxtiles de España.

Ao longo da súa intervención, o presidente da Xunta recordou que se trata dunha nova “desexada e traballada” desde hai moito tempo e fixo fincapé na necesidade de “pechar” este proxecto, sendo non só candidato, senón adxudicatario de fondos europeos. “Necesitamos ao Goberno central para pechar este círculo e apostar pola execución material e eficiente dos fondos, de acordo co regulamento dos mesmos”, abundou.

Nesta liña, aseverou que a Administración autonómica, no seu ámbito de competencias, seguirá comprometida e traballando para avanzar en todas as fases do seu desenvolvemento.

O titular do Goberno galego concluíu agradecendo a Altri a decisión de investir en Galicia, cun proxecto co que a Comunidade aspira a sumar o 3% da produción mundial de fibra sostible.

Este proxecto, que forma parte do Polo para a Transformación de Galicia, foi impulsado pola Xunta de Galicia coa axuda da Sociedade Impulsa, mecanismo público-privado participado pola propia Administración autonómica (40%), Abanca (38%), Reganosa (12%) e Sogama (10%). Esta sociedade encárgase de acelerar a maduración de novos proxectos empresariais tractores, como é o caso desta fábrica de fibras téxtiles, que contribúan a xerar actividade económica e cadeas de valor das que poidan saír beneficiadas especialmente as pequenas e medianas empresas galegas.

Por qué Altri elixiu Palas de Rei?

Segundo Altri, a escolla da localización en Palas de Rei, estratexicamente localizada no centro xeográfico da Galiza, “obedeceu a estritos criterios técnicos, nomeadamente ambientais, hídricos, orográficos, proximidade do bosque e acceso a vías de comunicación”.

A biofábrica pode ocupar unha área superior a 200 hectáreas, tendo a Altri xa garantido acceso aos terreos necesarios para a súa implementação.

Altri prevé que esta planta poda ter capacidade para producir anualmente cerca de 200.000 toneladas de fibras téxtiles de base celulósica, arrancando inicialmente coa produción de aproximadamente 60 mil toneladas de lyocell.

Esta biounidade industrial estaría capacitada para fornecer o cluster téxtil do noroeste peninsular, nomeadamente a INDITEX, contribuíndo para o reforzo da economía circular e descarbonização dun importante sector económico como é o do sector téxtil.