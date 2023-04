Pasos a seguir para legalizar os depósitos de gasóleo

Os depósitos de gasóleo para automoción, de calquera capacidade, ou de gasóleo para agricultura, industria ou calefacción, de máis de 1.000 litros, deben estar dados de alta en Industria por obriga legal.

O proceso de alta é un trámite sinxelo que realizamos desde Codisoil para axudar aos nosos clientes a ter as súas instalacións en perfecto estado e baixo cumprimento legal.

Para levalo a cabo, necesítase, en primeiro lugar, contar cun depósito homologado para conter gasóleo, que debe ser de simple parede cun cubeto o suficientemente grande como para conter todo o gasóleo do depósito en caso de rotura ou fuga, ou de dobre parede. É importante citar aquí que os IBCs ou GRGs de 1.000 litros, típicos para conter certos líquidos, non son aptos para o gasóleo, polo que se debe contar con outro tipo de depósito, como o que mostramos na foto deste post.

Doutra banda, o depósito debe contar cun sistema para botar o gasóleo que garanta que non hai perdas de produto na subministración. Ademais, non pode estar colocado nos límites da parcela, senón que debe existir un mínimo de metros desde os mesmos; nin pode estar preto de ningunha canle de auga ou sumidoiro. Por último, ten que contar cun extintor á beira.

Unha vez que se cumpra todo o anterior, o trámite a realizar non é complexo e necesítase para iso soamente o documento do CIF ou NIF do titular do depósito; a referencia catastral onde se quere dar de alta; unhas fotos do depósito (unha co depósito e o extintor e outra onde se observe a numeración do depósito); a dirección social e a de a localización do depósito; o certificado de fabricación do depósito; e a cantidade e tipo de gasóleo que vai conter. Con estes datos pódense legalizar depósitos de até 3000 litros en interior e 5000 en exterior (que pode ser un soamente ou a suma de varios depósitos, por exemplo, un de 1000 litros de gasóleo A e un de 2000 de gasóleo B en interior).

Se a cantidade de litros totais que se quere almacenar nunha parcela é maior que a anterior, en interior ou exterior, hai que realizar outro tipo de trámite máis complicado que require dun proxecto técnico, polo que aumenta o custo substancialmente e os datos requiridos.

Por tanto, é importante calcular ben as necesidades de almacenamento de gasóleo e onde colocar o depósito ou depósitos para que todo estea legalmente ben feito e da maneira máis sinxela posible.

Se queres legalizar o teu depósito de gasóleo, queres máis información ou que analicemos o teu caso en particular escríbenos a CODISOIL e contactaremos contigo canto antes.