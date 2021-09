Pasado, presente e futuro da saúde podal en gando vacún

O segundo día do II Congreso de Saúde Podal e Benestar, celebrado o pasado xoves e venres na gandaría Mas Bes (Xirona), comezou cun relatorio sobre fisioterapia co obxectivo de evitar as lesións máis comúns que afectan aos podólogos.

A través de varios exemplos, Asier Lezertua, CEO de WITREIN, empresa dedicada a mellorar a saúde dos traballadores, explicou a importancia da realización de actividades deportivas para previr o risco de traumatismos en tendóns e articulacións. Os principais focos de lesión nos recortadores de cascos atópanse nos ombreiros, cóbados, pulsos e costas.

Lezertua expuxo ante os asistentes un estudo realizado xunto cos traballadores de ANKA no que, a través dunha serie de rutinas diarias, os empregados melloraron nun tanto por cento considerable a súa calidade de vida. Os resultados repercutiron positivamente no día a día da devandita organización. As zonas traballadas durante a proba foron a rotación de cabeza, a flexión de cadeira, os isquiotibiais, o ferro lateral, os extensores e os abdominais. Ademais, no cardiovascular, o grupo mellorou a súa condición física nun 7% respecto ao mesmo exame feito catro meses antes.

O segundo relatorio da mañá tratou sobre as verdades e mitos da predisposición xenética nas lesións podais e foi impartida por Noureddine Charfeddine, analista xenético no Departamento Técnico de CONAFE. Na devandita charla, Charfeddine explicou o papel que os xenetistas teñen e poderían ter dentro do campo da saúde podal. Para explicar a importancia desta rama citou o seguinte caso: pode suceder que dous especímenes bovinos posúan unha coincidencia de ADN dun 99% e que no 1% restante resida a causa das enfermidades dun dos dous exemplares, mentres que o outro se mantén san.

En España, esta avaliación xenómica do gando vacún comezouse a utilizar en novembro de 2012. Por exemplo, en diversos estudos presentados atopouse unha relación entre o cromosoma 2 e a dermatite dixital. Esta información xenética é de utilidade para coñecer se o animal posúe unha predisposición á devandita enfermidade antes de que sexa desenvolvida. Para finalizar a súa intervención, o xenetista desmontou mitos acerca da xenética no mundo animal e deixou unha porta aberta a un maior uso da mesma para a cría nas explotacións gandeiras.

Pasado, presente e futuro da saúde podal

Adrián González Sagüés foi o encargado da terceira charla da mañá na que teorizou sobre o futuro da saúde podal e acerca dos avances levados a cabo nos últimos anos en materia de utensilios e ferramentas. Na xornada previa, o propio González Sagüés desenvolveu unha demostración nun dos talleres no que, con ferramentas tradicionais, executou un recorte funcional a un das vacas que se atopaban na explotación gandeira de Mas Bes (Salitja, Xirona). Durante o seu coloquio, o recortador proporcionou algúns datos achega do aumento da produción mundial de leite e da mellora da eficiencia, grazas á tecnoloxía, de vacas atendidas por podólogos nunha hora. Tamén diferenciou entre as explotacións intensivas, as cales requiren un maior programa de recorte de cascos, e as de pastoreo, máis habituais en Nova Zelandia ou Uruguai. Respecto deste tema, González Sagüés propuxo adoptar un cambio de mentalidade nas gandarías estabuladas, priorizando o investimento en prevención e instalacións para a diminución das coxeiras e as enfermidades do gando vacún.

“De 2015 a 2017 recortáronse un 40% máis de cascos vacúns, pero que os custos soamente incrementáronse nun 10%”

O cuarto relatorio correu a cargo de Jamie Sullivan. Nela, o consultor especializado en saúde podal falou sobre a planificación e calendarización do recorte para a súa realización de forma eficiente reducindo custos, aumentando beneficios e protexendo a saúde do recortador. O canadense explicou a importancia do trato diario dos cascos bovinos para detectar de maneira preventiva posibles lesións, xa que tan só nunha de cada tres vacas descóbrense de maneira temperá. Sullivan explicou que de 2015 a 2017 recortáronse un 40% máis de cascos vacúns, pero que os custos soamente incrementáronse nun 10%. Este dato significativo demostra a importancia do coidado diario dos animais. O consultor explicou tamén o funcionamento do “Budbox” ou sistema de portas que guían ás vacas cara ao poldro. “Se non é necesario recortar, aínda que o asco se vewxa feo, non existe xustificación para perder un quilo de leite soamente por estética” sinalou o experto para acabar a súa intervención.

O quinto relatorio da mañá foi a presentada por Luís da Veiga na que comentou os custos e beneficios económicos do recorte podal no gando bovino. O devandito custo é a suma dos gastos máis as perdas. As coxeiras supoñen un dos máis altos en canto a lesións nas vacas, por riba mesmo da mastite. Por este motivo é vital unha planificación e coordinación entre o gandeiro, o podólogo, o veterinario e o nutricionista para reducir as perdas que se xeran debido aos diferentes tipos de doenzas máis comúns que afectan as vacas como son a enfermidade da liña branca, as úlceras ou a dermatite dixital.

Saúde podal en granxas de México e Reino Unido

Tras un merecido descanso para o café en que a representación francesa achegou unha gran variedade de queixos e produtos típicos do país, Fernando Castillo relatou a súa propia experiencia como mexicano no coidado dos cascos en grandes granxas de gandaría intensiva. Para ejemplificar o devandito caso, comentou a existencia da explotación “Lucero Dairy”, o establo máis grande de Latinoamérica, onde se moxen nin máis nin menos que 22.000 vacas ao día. O catedrático pola Universidade de Florida explicou que, para facer fronte ás altas temperaturas do país, ideouse un sistema de baño do gando mediante aspersores. Este feito repercutiu positiva e directamente nun aumento da taxa de reprodución e nun descenso do número de días sen leite.

Steve Paul, fundador e expresidente da NACFT: National Association of Cattle Foot Trimmers (Asociación Nacional de Cortadores de Pezuñas de Gando), falou no último relatorio sobre organización e optimización do recorte de pezuñas bovinas a través de poldros, “Budbox” ou sistemas de corredores. Para o instrutor inglés é clave posuír un sistema de portas que permita ter vacas en espera mentres se atende á seleccionada. Tamén, como o resto de relatores, incidiu nos beneficios da saúde podal á hora do crecemento do animal e do incremento da produción diaria de leite.