“Para a diarrea nas becerras non hai nada mellor ca os sobres de Galidiet; nós probamos todas as marcas e é o máis efectivo”

Os problemas dixestivos son, xunto cos respiratorios, as dúas principais ameazas para as becerras lactantes. Para atallar os síntomas de deshidratación cada vez son máis as ganderías galegas que confían na efectividade dos produtos que fabrica a empresa Galidiet.

Coñecemos a experiencia de tres granxas galegas que levan tempo empregando tanto o alimento complementario READIET STOP como os sobres rehidratantes NEODIET PLUS para tratar as diarreas.

Coas dificultades engadidas que supón na actualidade aplicar sueros e outro tipo de tratamentos, contar con medicamentos naturais sen prescrición veterinaria como os que ofrece esta empresa asentada na Terra Chá é unha garantía para as explotacións gandeiras.

Os produtos de Galidiet incrementan a apetencia de animais con episodios de descomposición, mellorando a súa hidratación e a absorción de nutrientes e aplicados de xeito preventivo reforzan o estado inmunitario do animal para afrontar situacións traumáticas como os cambios de lote.

Outro dos factores determinantes son as instalacións. No seu caso, como na maioría de granxas leiteiras, adaptaron unha parte do establo vello para a recría. É unha nave bastante ventilada e que permite unhas condicións de amplitude axeitadas, sobre todo na zona de boxes individuais, que teñen unhas dimensións de 2,20 metros de longo por 1 metro de ancho, polo que nesta gandería optaron por retrasar o paso das becerras á amamantadora até despois das 2 semanas de vida. “Nese momento os animais xa superaron a fase máis crítica e case te podes desentender deles”, asegura.

Os cambios de tempo son os momentos máis propicios para a proliferación das descomposicións en becerros nas granxas. “É cando os virus e as bacterias atopan mellores condicións para multiplicarse e actuar”, asegura Marcos. “Cando veñen días de calor hai que estar moi atentos, porque as altas temperaturas xa de por si deshidratan aos animais e por enriba se está descomposto moito máis”, di.

Por iso, destaca Marcos, cada vez é máis importante contar con produtos efectivos que se poidan administrar sen receita, como ocorre cos sobres de Galidiet, elaborados a partir de produtos naturais como xema de ovo ou sementes de plantago ovata, unha planta que provén da India e que proporciona regulación intestinal. Trátase dun regulador natural do tránsito, moi rico en fibra, que desta forma absorbe auga dentro do intestino e axuda a que as diarreas e a perda de auga se corten rapidamente.

“Está ben controlar o uso de antibióticos para evitar os problemas de resistencias en humanos, pero eu penso que este tipo de restricións van en contra incluso do benestar animal e da propia supervivencia de moitos xatos e vacas que antes que salvaban e agora non, porque non hai ferramentas para logralo”, asegura.

“O mellor é actuar rápido; deste xeito con 2 ou 3 sobres o xato sae para diante sen ningún problema. Antes ás veces tiñamos que recurrir ao suero, pero hoxe iso é moi complicado, porque aos gandeiros non nolo deixan subministrar e ten que vir xa un veterinario a poñelo, pasa coma co calcio”, quéixase.

Marcos ten 38 anos pero leva toda a vida entre vacas e xatas, desde que aos 18 anos se incorporou á granxa familiar. “Sempre acordo becerros con diarrea e probamos produtos de todas as marcas e casas comerciais até que hai tres anos demos cos de Galidiet. A efectividade é moito máis alta, non ten nada que ver cos outros. Como mellor se sabe é probando nas granxas”, di.

Marcos Prado é o titular da explotación Prado y Lozano SC, ubicada no lugar do Ladelo, na parroquia de Santalla de Rioaveso, pertencente ao concello de Cospeito pero raiando xa con Vilalba.

SAT Os Penedos, ubicada na parroquia de Álvare, no concello da Pastoriza, moxe unhas 450 vacas e acadará en pouco tempo as 500. Para facer posible ese crecemento teñen entre 45 e 60 partos ao mes.

Hai un ano empezaron a usar os produtos Galidiet para a recría, tanto o alimento complementario READIET STOP como os sobres rehidratantes NEODIET PLUS. “Non é habitual que haxa problemas coas becerras pero cando se dá algún caso é bo ter á man unha solución efectiva”, conta Manuel Penedo, un dos socios desta explotación familiar.

En todo o 2023 sumaron uns 500 nacementos e só contabilizaron 30 becerras falecidas. Pero o mérito desta baixa mortalidade non é de Manuel, senón de Begoña, a súa muller, e de Elita, a súa nai. “Elas son as que se encargan de atender as xatas pequenas. Eu penso que as mulleres son superiores a nós nestas cousas, porque teñen máis paciencia. Ás veces para sacar unha becerra adiante é cuestión de constancia, de ser metódicas e de non darse por vencidas. Para min é máis doado manexar as vacas que as xatas”, recoñece Manuel.

Nesta gandería combinan leite materno nos primeiros días de vida con lactoreemprazante despois, cunha concentración elevada e altas cantidades para acelerar o crecemento das becerras nos primeiros estadíos.

“Nada máis nacer, dámoslles os costros da nai. Nós o primeiro que facemos é muxir a vaca e darlle 3 litros á xata”, explican. As primeiras tres muxiduras as xatas maman o leite da súa nai e logo durante 2 ou 3 días o leite de transición doutra vaca que haxa parida antes de pasar ao leite en po.

“Damos bastante leite ao principio para acelerar o crecemento das becerras”, recoñecen. Con esa concentración de 145 gramos, cando pasan para a amamantadora as xatas maman xa un quilo de leite en po ao día en dúas tomas de 3 litros ou 3 litros e medio cada unha, en función do tamaño da xata.

Limpeza e temperatura

“Limpeza e temperatura de administración: para nós esas son as dúas claves fundamentais para non ter problemas na recría”, afirman. “Fai 4 ou 5 anos tiveramos un problema importante e debíase a que entre que muxías na sala, que estaba no outro lado da granxa, e traías o leite para aquí cando llo dabas ás becerras xa arrefriara”, recoñecen.

“Pero desde que puxemos o taxi-milk melloramos moito, porque logras que a todas as becerras chegue o leite á temperatura axeitada. Senón, se tes 40, á primeira chega ben pero cando vas pola metade xa arrefriou. Cambiamos tamén as mamonas, tiñamos caldeiros e puxemos biberóns, que arrefrían menos”, din.

As xatas acostuman estar nos boxes individuais uns 20 días. “Cando cambiamos para a amamantadora facémolo en grupos de 10 en 10 animais. Ao primeiro mandabámolas con 5 ou 6 días para a amamantadora, pero notamos que van mellor así, porque van moito máis fortes, polo que mételas a mamar o primeiro día e despois xa case te desentendes delas. Se van máis pequenas acostuma haber máis problemas”, explican.

Manuel alerta das dificultades que hai para atopar no mercado boxes que cumpran coas medidas e condicionantes establecidos na certificación de benestar animal. Eles mercáronos de plástico, que son máis doados de desinfectar. “O que facemos cando un becerro se vai é sacalos para fóra e lavalos con auga a presión”, conta.

“En función da gravidade, damos os polvos ou o sobre”

Aínda que logo da introdución destas melloras no protocolo de manexo das xatas son moi poucos os casos de diarreas que teñen na actualidade, “os problemas acostuman aparecer máis no verán ca no inverno”, din.

“Cos cambios de tempo en calquera momento pode dispararse. Hai que estar vixiante todos os días e botar man destes produtos cando é necesario”, asegura Begoña. Valoran cada caso e en función da gravidade administran READIET STOP ou NEODIET PLUS.

“Se non están moi mal eu non lles quito o leite ás becerras enfermas. Moitas veces cos polvos de READIET STOP mesturados no leite xa é suficiente, pero se vexo que non melloran paso a darlles os sobres NEODIET PLUS, neste caso xa mesturados con auga, sobre todo nos casos nos que hai diarreas máis severas ou os animais non toleran o leite”, explica.

“Se pola mañá vexo que non mamou ben, pola noite xa lle dou READIET STOP. Se non maman por si mesmos dámosllo por sonda para garantir que o tomen para que non se deshidraten e se non se corta a diarrea pasamos aos sobres. Aquí suero non usamos nada; con estes produtos estamos cubertos”, afirma.

Prevención e control individualizado

En SAT Os Penedos apostan pola prevención e o control individual de cada xata. Fanlles ecografía a todas as becerras antes de pasalas á amamantadora para detectar de xeito precoz pequenas lesións pulmonares que poden derivar en pneumonía e tratalas con antiinflamatorios e antibiótico en caso e ser necesario. “Así evitamos os contaxios cando pasan aos lotes conxuntos, onde sería un problema”, recoñece Begoña.

Desde as 40 vacas que muxían no ano 1998 cando se constituíu a SAT até as 500 nas que van estar en pouco tempo medraron todo a base de recría propia. Pero a granxa está xa chegando ao límite de UGMs permitido pola lexislación (850), polo que van empezar a poñer máis seme de carne para frear ese crecemento.

“Temos moita recría, estamos nos 380 animais entre becerras e xatas e en 7 meses temos 140 xovencas para parir. A partir de agora poñeremos seme sexado nas xovencas e algunha vaca boa de segundo parto e ao resto imos poñerlles cruces cárnicos con angus e azul belga. Para manternos non nos fai falta tanta recría, porque temos a taxa de eliminación no 17%”, detalla Manuel.