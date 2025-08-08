Paco & Lola Prime 2021, da DO. Rías Baixas, elixido mellor viño branco nos premios Alimentos de España 2025

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación publicou hoxe no Boletín Oficial do Estado (BOE), a orde de concesión dos premios Alimentos de España aos mellores viños 2025, un galardón que recoñece a excelencia do sector vitivinícola nacional e promove os viños amparados por Denominacións de Orixe Protexidas (DOP) e Indicacións Xeográficas Protexidas (IXP) recoñecidas pola Unión Europea.
Os viños premiados en 2025 son:
Mellor viño branco: Paco & Lola Prime 2021, pertencente á DOP Rías Baixas, da Cooperativa Vitivinícola Arousá, de Meaño (Pontevedra). Trátase dun albariño de gran proxección internacional, con aromas de froita madura e notas salinas. A cooperativa máis grande da DOP Rías Baixas foi recoñecida pola súa aposta pola investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i) e a exportación.
Mellor viño tinto: Altos de Inurrieta Reserva 2020, procedentes da DOP Navarra, da adega Inurrieta. Trátase dun viño elegante e carnoso, con aromas a froita madura e notas minerais, elaborado con uvas graciano e cabernet sauvignon. O xurado destacou o compromiso desta adega de Falces (Navarra) coa sustentabilidade e a innovación tecnolóxica.
Mellor viño rosado: De Casta 2024, da DOP Cataluña, de Miguel Torres. É un viño emblemático desde 1969, con aroma floral e padal equilibrado. Esta adega, situada en Vilafranca do Penedès (Barcelona) e con 155 anos de historia, é un referente mundial en sustentabilidade e responsabilidade social.
Mellor viño espumoso: Gran Reserva Masía SXV Brut Nature 2015, procedente da DOP Cava, de Rovellats, de Sant Martí Sarroca (Barcelona). Este espumoso de crianza longa -máis de 105 meses- é elegante e complexo e a súa adega combina tradición familiar con innovación enolóxica.
Mellor viño de licor: De Alberto Dorado, da DOP Rueda, de Hijos de Alberto Gutiérrez, de Serrada (Valladolid). Está elaborado con verdejo, de gran expresividade e persistencia. A adega destaca polo seu respecto á tradición e a súa aposta pola sustentabilidade e a dixitalización.
Nesta edición participaron 23 adegas (cinco en cada unha das modalidades de viño tinto, branco e de licor, e catro nas de rosado e espumoso) que, como establecen os requisitos da convocatoria, obtiveran previamente una das cinco mellores puntuacións no concurso internacional de viños Bacchus, organizado pola Unión Española de Catadores en 2025.
O xurado estivo composto por representantes do sector vitivinícola (Federación Española o Viño, Conferencia Española de Consellos Reguladores Vitivinícolas, Unión Española de Catadores) e da dirección xeral de Alimentación. Os xuíces valoraron a calidade organoléptica e aspectos como a innovación, sustentabilidade, impacto no medio rural e proxección internacional.
O premio Alimentos de España aos mellores viños convócase todos os anos desde 2013 como medida de apoio e promoción ao sector vitivinícola. Estes galardóns reflicten o dinamismo, a calidade e a diversidade do sector vitivinícola nacional, así como o seu compromiso co desenvolvemento rural, a innovación e a proxección internacional dos Alimentos de España.