PAC: En 2023 poderase seguir cultivando as terras de barbeito pero non con millo

A Comisión Europea prolongará finalmente á campaña de 2023 a excepcionalidade ás normas de condicionalidad sobre diversificación e rotación de cultivos e ás terras de barbeito da Política Agraria Común (PAC), co obxectivo de incrementar a produción agrícola.

As medidas contidas na proposta de regulamento refírense concretamente á derrogación de dúas das denominadas Boas Condicións Agrarias e Ambientais (BCAM) da condicionalidade establecidas segundo o regulamento polo que se regula a nova PAC 2023-2027.

Por unha banda, proponse a derrogación da BCAM 7, na que se regulan as prácticas de diversificación e rotación de cultivos. Isto suporía que non sería obrigatorio, no ano 2023, realizar ditas prácticas para poder cobrar os pagos directos e determinadas axudas de desenvolvemento rural da PAC.

Poderanse cultivar os barbeitos sempre que non sexa de millo ou soia

Doutra banda, respecto da norma incluída na BCAM 8 que obriga a dedicar anualmente polo menos un 4% da terra de cultivo a superficies e elementos non produtivos incluído o barbecho, a excepción que propón a Comisión é que estas superficies de barbeito poidan ser cultivadas, sempre que non sexa de millo e soia, dous cultivos destinados normalmente á alimentación animal. O obxectivo que persegue a Comisión é incrementar a produción europea, especialmente a de xirasol, trigo e colza, cultivos máis usados na alimentación humana e dos que é máis dependente de Ucraína ou Rusia.

Ambas as excepcións ás regras normais da condicionalidade poderán aplicarse en 2023 sen considerar que se produce un incumprimento da condicionalidade e por tanto sen que dea lugar a unha redución dos pagos da PAC para o agricultor.

Estas dúas excepcións serán de aplicación voluntaria por parte dos Estados membros. España solicitara en varias ocasións á Comisión Europea a flexibilización destas medidas dada a situación provocada pola invasión rusa de Ucraína, polo que está previsto que en España se apliquen ambas as excepcións. Iso requirirá realizar os cambios necesarios na normativa nacional, unha vez se finalice a tramitación da proposta de regulamento dada a coñecer.

A Comisión Europea estima que con esta medida poderanse pór en produción un total de 1,5 millóns de hectáreas no conxunto da Unión Europea. O impacto real da medida dependerá das decisións que tomen para a súa aplicación os Estados membros e as que posteriormente tomen os agricultores no momento de realizar as súas sementeiras.