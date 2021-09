Os viticultores da DO Ribeiro tras o pedrazo: “Hai parcelas nas que se vai perder toda a colleita”

Danos do pedrazo nunha parcela do Coto de Gomariz

O Consello Regulador está a agardar polos datos dos técnicos para coñecer as primeiras estimacións sobre as perdas e lembran a importancia da adhesión a seguros agrarios

Os viticultores da Denominación de Orixe Ribeiro comezan a valorar os danos que sufriron logo das treboadas con pedrazo dos últimos días: “En xeral, na zona de Gomariz, en Leiro (Ourense), case tódalas parcelas están afectadas nun abano amplo de incidencia. Nas zonas altas, hai algunha parcela de arredor dunha hectárea na que se vai perder case todo”, explica Inma Pazos, enóloga da adega Coto de Gomariz.

Malia que os técnicos aínda non concluíron o alcance dos danos, segundo os datos que manexa nestes momentos a DO Ribeiro, as zonas afectadas serían, por orde de impacto, Gomariz en Leiro, Pazos de Arenteiro en Boborás, Riobó en Cenlle e Cabanelas en Carballiño. “Aínda non podemos dar cifras nin asegurar cales foron os danos, pero algúns viticultores xa nos reportaron danos severos”, expón Juan Manuel Casares, presidente da Denominación de Orixe Ribeiro.

Pola súa banda, a Xunta de Galicia vén de despregar técnicos da Estación Experimental de Viticultura e Enoloxía de Galicia (Evega) pola zona do Ribeiro na que se rexistrou onte o episodio de sarabia. A fin é realizar unha primeira avaliación provisional dos danos e tamén asesorar aos viticultores das adegas afectadas. Estes profesionais encargaranse de orientar aos produtores prexudicados sobre os tratamentos que deben levar a cabo nos viñedos con maior celeridade e sobre as prácticas máis aconsellables, co obxecto de minimizar as perdas.

Cómpre adoptar medidas preventivas coa aplicación de bioprotectores ecolóxicos sen prazo de seguridade ou de baixo prazo

“Estamos estudando cal vai ser a mellor forma de actuar e, nalgúns casos, tratar de salvar a colleita do ano que vén”, engade Inma Pazos. Esta última treboada colleunos no peor momento. A escasos 15 días de comezar a vendima de albariño e godello, os viticultores desta adega xa comezaran a desfollar as viñas dos brancos para acelerar a maduración: “O pedrazo caeu xusto cando deixamos os acios máis desprotexidos”, explica a enóloga do Coto de Gomariz.

Neste sentido, a Evega advirte que cómpre adoptar medidas preventivas coa aplicación de bioprotectores ecolóxicos sen prazo de seguridade ou de baixo prazo. Especialmente para previr e frear no posible a evolución dos danos nos acios e sen que afecte á hixiene da colleita. Trátase de minimizar a incidencia de doenzas nos acios, a causa deste episodio adverso.

Xunta e DO Ribeiro remarcan a importancia dos seguros agrarios

A Consellería do Medio Rural lembra aos produtores que poden acollerse á orde de axudas que convocou o Goberno galego no pasado xaneiro para fomentar os seguros agrarios. A Xunta insiste na necesidade de asegurar os cultivos fronte a incidencias deste tipo, recordando que os danos en explotacións debido a fenómenos meteorolóxicos extraordinarios están cubertos polas pólizas agrarias.

Os seguros agrarios están aí e son extremadamente útiles. É moi recomendable contratalos e así facémosllo saber aos viticultores

No Consello Regulador coiciden coa consellería que lidera José González Vázquez: “Os seguros agrarios están aí e son extremadamente útiles. É moi recomendable contratalos e así facémosllo saber aos viticultores. Porén, non debemos esquecer que, en calquera caso, é unha decisión persoal dos profesionais e debemos respectala”, argumenta Juan Manuel Casares.

A Xunta de Galicia lembra aos viticultores que o prazo de contratación das liñas de seguro está aberto ata o 15 de novembro -segundo a liña da que se trate- e que a axuda correspondente se recibe no momento da contratación. A Xunta concede estas axudas de forma directa aos agricultores e poderán ser beneficiarios os asegurados que sexan titulares de explotacións agrarias galegas, sempre que subscriban pólizas de seguros de liñas agrícolas do Plan 2021 formalizadas este ano.

Ante a magnitude dos danos, o conselleiro do Medio Rural, José González, acompañado polo director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), José Luis Cabarcos, e polo delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, visitará varias zonas afectadas polas treboadas de pedrazo na Denominación de Orixe Ribeiro.