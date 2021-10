Os viños de Valdeorras inician hoxe en Sevilla unha minixira por distintas cidades españolas

Os viños da Denominación de Orixe de Valdeorras participan nos actos do Salón Vividinos de Sevilla, que se celebrou ó longo da xornada de hoxe. Este é o primeiro punto dunha serie de accións divulgativas dos viños de Valdeorras que se desenvolverán durante os meses de outubro e novembro. Tras esta primeira parada expositiva, na que os asistentes poden degustar diferentes referencias da comarca, o Salón Vidivinos trasládase a Marbella o vindeiro xoves, 7 de outubro.

Posteriormente, entre o 18 e o 21 deste mesmo mes, celébrase en Madrid o XXXIV Salón Gourmets, no que tamén terán presenza os viños da comarca. Xunto a isto, os viños amparados baixo o selo do Consello Regulador viaxarán ata Barcelona, o 15 de novembro, no marco da Experiencia Verema e a Bilbao, o 22 de novembro, baixo o mesmo paraugas da Experiencia Verema.

Para o presidente do Consello Regulador, José Luis García, “recuperar a normalidade en canto a accións de promoción dos nosos viños é agora a prioridade para nós. Pouco a pouco, imos volvendo a feiras e actos sectoriais e agardamos que con estas iniciativas contribuamos a optimizar o grado de coñecemento dos nosos viños entre diferentes públicos, profesional e xeralista”, concreta García.