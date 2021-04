Os viños de Rías Baixas logran capear o impacto do coronavirus grazas á exportación

Os viños da Denominación de Orixe Rías Baixas lograron manter o seu nivel de exportacións en 2020 a pesar da crise provocada pola Covid19 e dos aranceis de Trump en Estados Unidos.

En concreto, segundo datos publicados polo Consello Regulador, 2020 destacou polo lixeiro aumento (0,90%) do volume de exportación e o descenso do 0,79% en valor, cuxo prezo medio por litro situouse nun 5,44 ?.

En total, 107 adegas desta denominación puxeron en circulación o pasado ano 10.809.225 botellas por todo o mundo, concretamente 8.106.919,16 litros. Este volume xa representa o 33,33% das vendas totais do pasado exercicio, sendo máis de 70 os países que importan viños de Rías Baixas. O valor, pola súa banda, ascendeu a 44.133.720 ?.

?Con todo, non se pode obviar que a COVID-19, os aranceis en Estados Unidos e a incerteza do BREXIT dificultaron as operacións das adegas?, recoñecen desde o Consello Regulador.

Boa evolución nos dous primeiros meses deste ano

O conxunto das vendas dos viños da DO Rías Baixas, tanto no mercado nacional como no exterior, ascendeu o pasado ano a 24.322.129 litros, o que supuxo unha diminución do 12,25% con respecto ao ano anterior, baixada que responde tamén a unha menor colleita con respecto a 2019 e sobre todo á redución de actividade da canle HORECA.

En todo caso, desde o Consello Regulador prognostican que ?a evolución da pandemia e supresión dos aranceis de Estados Unidos, aínda provisional, fai albergar un bo futuro para as exportacións de Rías Baixas, que xa se pode entrever nas cifras dos dous primeiros meses deste ano, cun incremento en volume de viño verificado polo Órgano de Control e Certificación do Consello dun 16%?.

Importantes crecementos das vendas en Irlanda e Canadá

En xeral, a evolución dos principais mercados exteriores dos viños amparados pola DO Rías Baixas é positiva: Estados Unidos mantén a súa posición como primeiro destino, cuxas vendas representan o 27,37% do total exportado. Séguelle Reino Unido, cunha porcentaxe do 26,25%, e Porto Rico como terceiro país importador, que creceu máis do 30% en volume e valor.

No top ten de mercados, os viños de Rías Baixas continúan gañando cota de mercado en Irlanda, e Canadá, con crecementos do 15% e 40% respectivamente.

Tamén foi un bo ano para outros destinos como Holanda, Suecia e Rusia, mentres que a crise sanitaria pasou factura en Alemaña e México. Fóra do top-ten destaca a traxectoria de Xapón.

Exportacións por destinos: