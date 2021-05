Os viños de Monterrei reivindican o valor das Denominacións de Orixe

A Denominación de Orixe Monterrei volveu sumarse este ano á celebración do Día Movemento Viño D.O., que do mesmo xeito que no ano 2020, realizouse en formato en liña. Para iso impulsouse un brinde virtual ao que se sumaron adegas, membros do Panel de Cata, persoal técnico e a presidenta do C.R.D.O. Monterrei, co obxecto de reivindicar a importancia do viño con denominación de orixe, os valores a el ligados e, no 2021, tamén as xoias turísticas, gastronómicas e culturais de cada territorio.

“Esta iniciativa virtual, que agardamos poder realizar de modo presencial o próximo ano, busca agradecer o traballo de todos os que formamos esta gran familia, viticultores, adegas, catadores, canle Horeca, consumidores, etc.”, indica a presidenta da Denominación de Orixe Monterrei, Lara Da Silva, “porque só traballando xuntos, de xeito conxunto, sairemos máis fortes desta crise sanitaria, social e económica que estamos a vivir”, considera.

Só traballando xuntos, de xeito conxunto, sairemos máis fortes desta crise sanitaria, social e económica que estamos a vivir

A Denominación de Orixe Monterrei é unha das cinco denominacións de orixe vinícolas galegas. A súa demarcación abarca os municipios de Verín, Monterrei, Vilardevós, Riós, Oimbra e Castrelo do Val. Os viñedos desta D.O. ocupan un total de 631 hectáreas de territorio nas que traballan 383 viticultores. Está conformada por 27 adegas.

Sorteo nas redes sociais

O Día Movemento Viño D.O. celebrouse por primeira vez en 2017 co obxectivo de revalorizar o viño con denominación de orixe e, nesta edición, tamén representa o apoio da CECRV (Conferencia Española de Consellos Reguladores Vitivinícolas) ás denominacións de orixe, viticultores e adegueiros.

Esta iniciativa tamén contemplou a realización dun sorteo en redes sociais, no que os participantes debían comentar nos perfís sociais de Movemento Viño D.O., a través do hashtag #VinoDOJoya, e dicindo que outra xoia da súa contorna, ademais do viño con D.O., era imprescindible coñecer (lugares emblemáticos, espazos naturais, museos, monumentos, pratos típicos, etc).