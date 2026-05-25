Os viños da D.O. Monterrei chegan á Feira Internacional de viño WineMad

A Denominación de Orixe Monterrei presentará os seus viños na Madrid International Wine Fair (WineMad) do 27 ao 29 de maio. O C.R.D.O. Monterrei acudirá baixo o amparo da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (AGACAL), nunha convocatoria que permitirá potenciar os viños de Monterrei e abrir novas canles de comercialización nesta feira internacional.
Presentará os seus viños en formato de túnel de viño, no cal se ofrecerá información sobre o territorio vitivinícola e as súas características, e onde se poderán degustar os viños de 17 adegas rexistradas na denominación. As adegas asistentes son: Minius, Crego e Monaguillo, Pazos del Rey, Terras do Cigarrón, Triay, Pazo Blanco Núñez (Tapias Mariñán), Father 1943, Gargalo, Terra de Godello, Daniel Fernández (Alba Al-Bar), Ladairo, Vía Arxéntea, Trasdovento, Pazo de Valdeconde, Fragas do Lecer, Manuel Vázquez Losada e Franco Basalo.
A WINEMAD servirá de punto de encontro internacional do sector do viño, unha feira internacional dedicada ao sector vitivinícola que reunirá na capital a distribuidores, importadores e compradores profesionais procedentes de distintos mercados internacionais.
“Somos conscientes da importancia de que a singularidade e calidade dos viños de Monterrei estean presentes nesta primeira edición de WineMad, un punto de encontro cunha clara vocación internacional que vai permitir impulsar a proxección dos viños de Monterrei nos mercados globais”, indica o presidente do C.R.D.O. Monterrei, Manuel Vázquez Losada.