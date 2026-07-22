Os tratantes rexeitan a “polémica virtual e estéril” cos produtores de Suprema e esixen “respecto” polo seu traballo

Os tratantes de gando rexeitan entrar en “polémicas estériles” coa asociación Gandeiros Galegos da Suprema, que os acusa de tratar de poñer impedimentos para boicotear a venda directa e sen intermediarios de gando aos matadoiros, tanto de Galicia como de fóra da comunidade.
Marisol López Núñez, representante da Asociación Galega de Empresarios de Gando, que engloba a 280 tratantes, transportistas e matadoiros, asegura que “cantos máis lugares e destinos xurdan para comercializar mellor, porque todo o que poidamos conseguir é bo para o sector”.
“Todos no sector somos necesarios. O sector da carne é un sector moi complexo. Non queremos un sector en mans de tres persoas; é bo que haxa máis operadores”, afirma. “Hai outras asociacións e cooperativas que están comercializando, como A Carqueixa ou Irmandiños e non temos ningún problema con elas”, di.
Non queremos un sector en mans de tres persoas; é bo que haxa máis operadores
Por iso, rexeita que desde a asociación Gandeiros Galegos da Suprema “traten de denostar o sector do trato como o están a facer”. “No mundo do trato non se pode xeralizar. Haberá algunha xente que cometa atrocidades e outras que cumpren escrupulosamente”, defende.
Por iso, trala actuación dos servizos veterinarios da Consellería do Medio Rural na feira de Abadín, establecido como un dos puntos de carga de gando por parte da asociación Gandeiros Galegos da Suprema, esixindo un punto de desinfección para os vehículos que tansportan até alí o gando desde as explotacións, Marisol considera que “botar a culpa ao sector do trato dos seus incumprimentos no canto de tratar de solventalos non conduce a nada”.
“Á Suprema interésalle xerar disto unha guerra innecesaria entre gandeiros e operadores. É unha polémica inexistente. No seo da nosa asociación temos tratantes, transportistas e matadoiros, pero sempre tratamos de mimar a produción e ir da man deles porque se non hai gandeiros non hai sector”, defende.
Tratan de explotar unha polémica que non hai; sempre tratamos de mimar a produción porque se non hai gandeiros non hai sector
“É unha polémica virtual que non hai e que tratan de explotar. A polémica que están tratando de montar non é nova. Desde o minuto cero buscaron ir contra os homes da bata e os homes de negro, como nos chaman . Agora teñen unha serie de incumprimentos que os estará requerindo a Administración e para desviar a atención diso buscan polémica cos tratantes e meternos no allo”, argumenta.
Os CEA de trato cumpren
“Nos CEAS de trato hai inspeccións de xeito habitual e cando algo non cumpre levántanse actas de infracción. Temos operadores sin CEA de trato porque non o necesitan, porque moven directamente ou a través de mercados oficiais como o de Silleda, e temos outro tipo de operadores ao que lle fai falla para o seu sistema o CEA de trato, que está regulado e cumpre coas normas. O que é tratante de vida ten que ter un CEA de trato e o que o ten seguro que cumpre, porque hai inspeccións. As medidas sanitarias, de limpeza e de desinfección que teñen que cumprir son exisentes”, indica.
A maioría dos nosos asociados non precisan dun CEA de trato para realizar a súa actividade
Finalmente, en relación aos centros de desinfección para os vehículos e remolques de transporte do gando, a representante da asociación galega de tratantes aclara que “cada vez temos máis xente que ten o seu propio centro de desinfección, sobre todo os operadores que moven maior volumen de gando, porque para cargar teñen que ir primeiro a un centro a limpar”, explica.
Tiña que haber máis centros de desinfección e con outros horarios porque hai zonas que quedan moi lonxe e descolgadas
“E o que non ten centro de desinfección vai a un lugar autorizado, como nos mercados comarcais. Outra cousa é que tiña que haber máis centros de desinfección porque hai zonas que quedan moi lonxe e descolgadas. Habería que sentarse coa Administración para mellorar iso, igual que o tema dos horarios, porque os centros teñen uns horarios e o sector ás veces móvense con outros horarios diferentes”, di Marisol.