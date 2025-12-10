Os tintos da provincia de Lugo serán protagonistas este venres dun túnel do viño

A Federación Rural Galega (FRUGA), en colaboración coa Área de Medio Rural da Deputación de Lugo, celebrará o vindeiro venres 12 de decembro, un túnel dedicado en exclusiva aos viños da provincia de Lugo, co obxectivo de dar a coñecer a súa diversidade e personalidade.
O evento terá lugar a partir das 18:00 horas na sala de exposicións do Pazo de San Marcos, na capital lucense, e reunirá máis dunha ducia de viños da IXP Terras do Navia e da DO Ribeira Sacra.
A cata estará guiada polo enólogo Roberto Regal e polo sumiller Martiño Santos, que presentarán as características e singularidades dos tintos lucenses.
Con esta iniciativa, a FRUGA-AGV inicia unha campaña centrada en poñer en valor os tintos galegos, destacando a súa calidade e o seu potencial de futuro.