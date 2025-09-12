Inicio / Desenvolvemento rural / Os tecores piden que non se reduzan as cotas de caza de xabarín nas zonas queimadas

Os tecores piden que non se reduzan as cotas de caza de xabarín nas zonas queimadas

Alegan que en caso de que diminúan as capturas, como establece a lexislación, as poboacións dispararíanse nas zonas non afectadas polos lumes, aumentando os danos nos cultivos

O pasado sábado 6 de setembro celebrouse unha reunión en O Riós á que asistiron 80 representantes das xuntas directivas de 16 tecores afectados polos incendios forestais en agosto.

Coas achegas de todos eles, a Unión de Asociacións Titulares de Tecores de Galicia (Unitega) elaborou unha proposta de medidas para “aliviar as situación na que se atopan”, pedindo á Consellería de Medio Ambiente que adopte “medidas sensatas”. 

“Esta batería de propostas elaborouse tendo en conta a lexislación vixente en materia de caza e de prevención de incendios, polo que en ningún caso sería necesario facer modificacións legais, afectando soamente a criterios que vén aplicando a Administración en base a protocolos internos de actuación”, aseguran. 

Entre as principais medidas que piden os tecores é que se manteñan as cotas establecidas para a caza do xabarín onde houbo lumes. A lexislación establece que os tecores afectados en máis dun 15% da súa superficie polo lume están obrigados a recudir as súas cotas de captura pero consideran que de levarse a cabo “as poboacións de xabarín concentraranse nas zonas non afectadas polos incendios, o que aumenta o risco de danos aos cultivos”. “Non parece lóxico que a Administración reduza as cotas para despois ter que autorizar a caza de novo a través de batidas por danos ou mediante a declaración da emerxencia cinexética nestas comarcas”, argumentan. 

Piden que se priorice a recuperación de coello e perdiz vermella nas zonas ardidas así como as sementeiras de cereal e a construción de tobos artificiais

En canto á caza menor, aínda que a lexislación contra incendios establece que os terreos afectados polo lume deben permanecer vedados para a caza menor durante catro tempadas consecutivas, os tecores piden que se flexibilice esta prohibición autorizando o adestramento de cans e permitindo a caza naquelas áreas que se teñan recuperado correctamente antes desta data. 

Solicitan tamén que nas liñas de axudas para sementeiras de cereais e construción de tobos artificiais (biotopos) nos montes se outorgue prioridade aos tecores que sufriron incendios. Do mesmo xeito, consideran que é necesario que a Consellería do Medio Ambiente desenvolva programas específicos para a recuperación da fauna cinexética, nomeadamente coello e perdiz vermella, naquelas zonas onde houbo grandes extensións queimadas e nas que se produciu unha perda significativa das colonias locais destas especies.

