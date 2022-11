Os seguros agrarios e gandeiros en 2023 terán un 10% máis de axudas para a súa contratación

A Comisión Xeral da Entidade Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), aprobou hoxe, nunha reunión presidida polo subsecretario de Agricultura, Pesca e Alimentación, Ernesto Abati, o 44º Plan de Seguros Agrarios Combinados. O novo plan aumenta nun 10 % a subvención base que perciben a gran maioría dos asegurados, grazas ao incremento que o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación destina a subvencionar as pólizas de seguros, que alcanza os 317,7 millóns de euros.

Este incremento da subvención, que xa se comezou a aplicar naquelas liñas cuxo período de contratación comezou o 1 de setembro de 2022, consolídase agora para todo o exercicio 2023. O maior apoio supón unha dotación de 60 millóns de euros máis respecto a o orzado inicialmente en 2021, e un aumento do 50 % en comparación cos orzamentos dispoñibles durante o período 2016-2020.

Subvención media do 40% do custo da póliza

Co aumento do orzamento aprobado, a subvención mínima do ministerio alcanza o 50 % no caso dos agricultores profesionais, de titulares de explotacións prioritarias, ou de socios de organizacións de produtores, e achégase ao 65 % no caso de agricultores novos. En termos xerais, a subvención media en 2023 aproximarase xa aos 40 euros por cada 100 euros de custo do seguro pago polos asegurados, fronte aos 32 euros de 2021 e os 30 euros de 2018.

O proxecto do 44º Plan de Seguros Agrarios contempla todas as liñas de seguro cuxo período de contratación iniciarase ao longo do ano 2023, xunto coas diferentes subvencións aplicadas e as porcentaxes establecidas para cada unha delas. O plan tamén inclúe actuacións para a revisión e o perfeccionamento das liñas de seguros, así como a realización de diversos estudos con vistas á incorporación de novas melloras en futuros plans de seguros.

Na Comisión Xeral de ENESA participaron representantes do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, das comunidades autónomas, das organizacións profesionais agrarias e das cooperativas agroalimentarias, xunto coa Agrupación Española de Entidades Aseguradoras do Seguro Agrario (Agroseguro).