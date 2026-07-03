Os queixos españois conquistan Nova York cunha campaña para reforzar a súa presenza nos Estados Unidos

A gastronomía española volveu situarse esta semana no escaparate internacional coa presentación en Nova York da campaña “Discover the European Cheestories with Cheeses from Spain 2”, unha iniciativa impulsada pola Organización Intrprofesional Láctea InLac co apoio da Unión Europea para fortalecer a presenza e o recoñecemento dos queixos españois no mercado estadounidense. O acto celebrouse no mercado Little Spain, un dos espazos gastronómicos de referencia de Manhattan, onde se puxo en valor a riqueza e diversidade do sector queixeiro español.
A campaña pretende achegar aos consumidores norteamericanos a tradición e a calidade dos queixos elaborados en España, promovendo o seu consumo a través das táboas de queixos como unha proposta gastronómica versátil para celebracións, reunións informais e momentos especiais. Variedades como o Manchego, Idiazábal, Mahón-Menorca, Cabrales ou Murcia al Vino exemplifican unha oferta que destaca pola súa diversidade de sabores, aromas e texturas.
Segundo explicou a directora xerente de InLac, Nuria María Arribas, España conta con máis de 150 variedades de queixo, entre as que se atopan 27 Denominacións de Orixe e cinco Indicacións Xeográficas Protexidas, un patrimonio gastronómico que reflicte a diversidade territorial e cultural do país.
Durante a presentación, a especialista e educadora certificada en queixos Erin T. Connolly ofreceu recomendacións para elaborar unha táboa equilibrada, apostando por combinar polo menos tres variedades españolas, servilas á temperatura ambiente e ordenalas de menor a maior intensidade de sabor. Ademais, destacou a importancia de acompañalas con produtos como froitas de tempada, marmelo, olivas, froitos secos ou pan rústico para completar a experiencia gastronómica.
A iniciativa desenvolverá nos próximos meses accións promocionais en feiras, puntos de venda gourmet e eventos dirixidos especialmente ao público “foodie” e á comunidade hispana en cidades como Nova York e Miami. Entre as actividades previstas figura a participación na Summer Fancy Food Show e distintas campañas vinculadas a celebracións como o Mundial de Fútbol, o National Cheese Day, Halloween, Acción de Grazas ou o Nadal.
Con esta estratexia, o sector lácteo español reforza a súa aposta polos Estados Unidos como un mercado prioritario, difundindo non só a excelencia dos seus queixos, senón tamén a súa historia, tradición e estreita vinculación co territorio.