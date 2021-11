Os produtores de leite galegos inician o calendario de protestas polos baixos prezos

Os produtores lácteos galegos dan inicio esta semana ao calendario de actos en protesta convocados este outono polo incremento dos custos de produción e os baixos prezos do leite en orixe. A primeira das mobilizacións será a convocada por Agromuralla este xoves en Lugo con saída ás 12 da mañá de diante do edificio administrativo da Xunta de Galicia. A vindeira semana Unións Agrarias dará continuidade ás protestas cunha concentración o día 11 diante de Lactalis en Vilalba e o día 16 en Larsa en Outeiro de Rei.

Agromuralla, que engloba a gandeiros e gandeiras das provincias de Lugo e A Coruña, apela á solidariedade do conxunto da cidadanía, á que invita a participar nos actos de protesta, ao igual que apela “á unidade de acción de todas as entidades que representan aos produtores”.

Pero semella que as súas peticións caeron en saco roto, vivíndose xa os primeiros enfrontamentos máis ou menos velados. “Neste marco non cabe a politización desta crise cuxos culpables son moi concretos como se pretende desde algunha asociación minoritaria. Este afán de protagonismo estéril solo vai valer para desenfocar os obxectivos sectoriais”, contestou este martes UUAA a Agromuralla nunha nota de prensa.

Os tractores volverán ocupar a Ronda da Muralla

Os gandeiros sairán á rúa este xoves 4 de novembro en Lugo para reclamar unha suba do prezo do leite en orixe que compense o “incremento desmesurado” dos custos de produción que están a sufrir as explotacións como consecuencia da suba do prezo da enerxía, os combustibles e os pensos.

Unha caravana de tractores acompañarán aos manifestantes no seu percorrido polas rúas de Lugo, onde quedarán estacionados durante todo o día, igual que o estiveran durante semanas no 2015

A protesta arrincará ás 12 da mañá diante do edificio administrativo da Xunta de Galicia en Lugo, previa presentación por rexistro dun escrito coas reivindicacións, e discorrerá polas rúas da cidade até rematar diante da Subdelegación do Goberno, na rúa Armanyá, onde os gandeiros e gandeiras rexistrarán un escrito dirixido ao Ministerio de Agricultura coas súas demandas.

Momento “crítico” para as ganderías

O presidente de Agromuralla, José Luis Pérez Barreiro, asegura que “as granxas estamos a atravesar unha situación crítica debido á suba desmesurada dos custos de produción e á conxelación do prezo do leite” e esixe ás Administracións “que adopten as medidas necesarias para garantir a viabilidade e continuidade dun sector estratéxico para o conxunto de Galicia”.

“Galicia non se pode entender sen o rural e o medio rural de Galicia non se pode entender sen ás 6.500 ganderías que producimos leite e as 11.000 que se adican á produción de carne”, dous sectores “en risco grave de desaparecer” polos baixos prezos en orixe, insiste.

Que a suba do leite nos supermercados se traslade ás granxas

Por iso, José Luis Pérez Barreiro demanda a “implicación directa” tanto da Xunta de Galicia como do Ministerio de Agricultura para garantir “un prezo digno aos produtores que cubra os custos de produción”, tal como obriga a Lei da Cadea Alimentaria, e “medidas urxentes que eviten que se produzan nos vindeiros meses peches en cadea de explotacións”.

Para salvar o “momento crítico actual”, o presidente de Agromuralla esixe que a suba do prezo do leite que se está a dar nos liñais dos supermercados “se traslade de xeito inmediato ás ganderías que o producen”. “Non pode ser que se encareza o prezo do leite aos consumidores co pretexto de pagar mellor aos produtores e que despois ese incremento quede polo camiño e o repartan entre as industrias e as cadeas de distribución sen que chegue ás granxas”, di, polo que reclama “unha actualización inmediata do prezo fixado nos contratos de recollida do leite”.

UUAA manterá a presión sobre as empresas “que bloquean” a suba do leite

Pola súa banda, Unións Agrarias manterá a presión sobre as empresas lácteas “que están mantendo bloqueada” as posibilidades de subas do prezo do leite en orixe. Para acadar estes obxectivos UUAA mobilizarase o vindeiro día 11 diante de Lactalis e o 16 diante de Larsa para denunciar a actitude “intolerable” destas empresas, que están fomentando baixas nas cotizacións lácteas a pesar dos “brutais” custos de produción que están a sufrir as explotacións.

Para a organización agraria non cabe outra estratexia tras lograr que a distribución incremente o prezo de venda ao público e que logo esa suba non se traslade aos gandeiros. Desde UUAA apuntase que Larsa e Lactalis son as principais instigadoras para forzar a baixa as cotizacións lácteas “a pesar da grande rendibilidade que están a obter pola comercialización de produtos industriais”.

As concentracións que terán lugar nas vindeiras dúas semanas nas plantas industriais de Lactalis en Vilalba e de Larsa en Outeiro de Rei, supoñen un primeiro chanzo dun calendario de actuacións que UUAA anuncia “cada vez máis contundente”.