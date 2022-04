Os produtores de leite en ecolóxico reclaman prezos xustos e implicación institucional

Arredor dunha quinta parte das granxas produtoras de leite ecolóxico en Galicia secundaron este sábado a convocatoria de xuntanza aberta realizada polo Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas (SLG-CCLL) no Museo Etnográfico Río Mandeo (Teixeiro, Curtis).

No encontro analizouse e debatouse a situación do sector e as necesidades das gandeiras e gandeiros de leite en ecolóxico; aportouse información sobre a situación no Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galiza (CRAEGA) e elaboráronse propostas de traballo para defender e fortalecer ao sector.

Malia contar con tan só 113 explotacións no CRAEGA -20 delas presentes na xuntanza de onte-, na Galiza prodúcese máis da metade do leite ecolóxico a nivel estatal. Logo duns anos de incremento na cantidade de leite producido e comercializado, sen embargo na xuntanza alertouse de que “atopámonos arestora cunha situación na que as industrias afirman que non hai mercado para o leite ecolóxico, polo que o prezo baixou en todo o Estado español, padecendo as produtoras galegas un dos máis baixos de todo o territorio”. Neste momento, e segundo os datos do FEGA do mes de febreiro, o prezo medio está en 0,48 euros o litro en todo o Estado e en 0,46 euros en Galiza.

Reclaman un prezo mínimo de 0,55 euros o litro.

Neste senso, as granxas presentes no encontro sinalaron especificamente a situación de estancamento en prezos baixos de Leite Celta -a segunda empresa en volume de recollida de leite ecolóxico na Galiza, logo de Lactalis-, manifestando a súa disposicón a iniciar accións para reivindicar ás industrias un prezo mínimo de partida de 55 cts/l máis primas.

Canda esta dificultade -estreitamente vinculada ás carencias na revalorización do leite ecolóxico a nivel europeo nos últimos anos-, as granxas están tendo que afrontar, ao igual que tódolos sectores produtivos, a exponencial suba dos prezos de insumos como a electricidade, o gasóleo ou os plásticos. Aliás, os participantes sinalaron que “existe unha significativa preocupación ante a sospeita de que algunhas industrias están devalorizar o produto poñendo no mercado leite ecolóxico envasándoo como convencional”.

Para solventar a situación de baixada de prezos e de estancamento na demanda, as gandeiras e gandeiros reunidos en Teixeiro elaboraron unha batería de medidas para instar á acción por parte da Consellaría do Medio Rural e do Ministerio de Agricultura e Alimentación. Acordaron, asemade, solicitar unha reunión urxente ca Consellaría do Medio Rural para facerllas chegar directamente, habida conta do seu manifesto abandono cara o leite ecolóxico, que nin tan sequera estivo contemplado na estratexia de dinamización do sector lácteo galego.

Compras públicas por parte da Xunta para centros de ensino e residencias

En primeiro termo, propoñen a creación dun foro de traballo do leite ecolóxico que funcione como espazo de intercambio, no que estean presentes tódolos operadores vinculados ao sector. Complementariamente, demandan a inclusión dun apartado específico para o leite ecolóxico no Observatorio que se vai crear para estudar os custos de produción e o desenvolvemento da Lei da Cadea.

Ademáis, entre as medidas de apoio para a transformación de produtos do futuro Plan de Desenvolvemento Rural (PDR), pídese a priorización de investimentos para produtos lácteos ecolóxicos, proporcionando os máximos apoios posíbeis, así como o deseño dunha estratexia de promoción propia para o leite ecolóxico. Nesta liña, consideran fundamentais accións explícitas e de fondo por parte da Administración, como por exemplo garantindo a adquisición dunha porcentaxe de produtos ecolóxicos galegos na compra pública en centros educativos, sanitarios e residencias de persoas maiores, e acompañando esta acción cunha campaña de información en materia de alimentación saudábel.

No que respecta aos custos de produción e o apoio oficial a modelos produtivos respectuosos co medio ambiente, instan á Administración a sacar unha liña de traballo para a optimización da produción de forraxes propias; así como a primar o incremento de base territorial para as granxas en ecolóxico e a produción de cereais para o sector, a través dos instrumentos para a mobilización de terras.

No encontro aberto celebrado onte no Museo Etnográfico Río Mandeo (Teixeiro) estiveron presentes tamén integrantes da Dirección do Leite do Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas e a vogal do SLG-CCLL no CRAEGA, Concha López.