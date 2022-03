Os produtores de coello alertan dun peche masivo de granxas se non sobe o prezo da carne

As organizacións de produtores UPA, ASAJA, COAG, CUNIBER, CONACUN e Cooperativas agro-alimentarias denuncian a “crítica situación pola que atravesa o sector cunícola en España ante o brutal incremento dos custos de produción”, disparados polo vertixinoso aumento dos prezos de gasóleo (+40-60%), enerxía (luz e gas +150%), auga (+30%) e pensos (+35%) durante os últimos meses.

“Os custos de produción son cada vez máis elevados, mentres que o prezo de venda que perciben os gandeiros non sobe ao mesmo ritmo, o que se traduce en perdas de rendibilidade cada vez máis acusadas os produtores de coello”, advirten.

Ante esta situación, os cunicultores piden ao Ministerio de Agricultura que garanta o cumprimento da Lei da Cadea que prohibe expresamente a venda a perdas. Para iso consideran imprescindible “abordar esta delicada situación que podería abocar ao peche a centos de explotacións cunícolas no noso país, e que se adopten medidas de forma urxente mediante un plan de choque que alivie a falta de liquidez e rendibilidade estrutural nas explotacións”.

En concreto, reclaman que “os prezos pagos aos gandeiros teñen que reflectir o aumento de custos, tanto nos contratos dos gandeiros que traballan con integradoras como nos daqueles que operan de forma independente”. “É unha das condicións ás que obriga a Lei de Cadea Alimentaria”, remarcan.

Por último, os produtores tamén advirten que, “se non se corrixen estes desequilibrios o sector non estará en disposición de abordar os obxectivos que se pretende alcanzar nas próximas décadas coas novas estratexias `Da Granxa á Mesa´ e de Biodiversidade 2030, así como a iniciativa do fin das gaiolas, elementos esenciais do Pacto Verde Europeo; e centos de granxas veranse obrigadas a botar o peche”.