Os produtores de carne de vacún levan perdidos nos últimos 2 anos 12 millóns de euros polo incremento dos custos de produción

Unións Agrarias denuncia que a suba do prezo do penso e o gasóleo supón entre 50 céntimos e un euro de sobrecusto en cada quilo de carne producido

Un cento de gandeiros de vacún de carne da provincia de Lugo concentráronse este venres, convocados polo sindicato Unións Agrarias, diante dos edificios da Xunta de Galicia e a Subdelegación do Goberno para demandar medidas urxentes que palíen a situación que están a sufrir as súas explotacións como consecuencia do incremento dos custos de produción e a baixada de prezos da carne.

Con este acto Unións Agrarias quixo poñer de manifesto a falta de rendibilidade das ganderías e o risco de peche e abandono da actividade que supón que esta situación se manteña nos vindeiros meses. “Son explotacións que case non alcanzan o salario mínimo interprofesional, pero de dan de vivir a 11.000 familias en Galicia”, destacou o secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García.

O calendario de protestas continuará a vindeira semana en Ourense e a seguinte na Coruña. “Non pararemos ata que polo quilo de carne se pague por enriba do que custa producilo, que é 5,35 euros”, avanza UUAA.

“Desde fai máis de dous anos as explotacións de vacún de carne están vendendo por debaixo dos custos de produción. O peche da hostalaría e do turismo provocou unha baixada de prezos de máis dun 20% e esa situación viuse agravada polo incremento brutal que están a ter neste momento os pensos, a enerxía e o gasóleo e que vai a continuar nos vindeiros meses”, considerou Roberto García.

O sector viña dunha situación, desde o 2015, de prezos baixos, que se agravou a raíz da pandemia

“As explotacións non poden continuar nin un día máis perdendo cartos. Os únicos elos da cadea de valor que están a manter os seus ingresos son os tratantes, os matadoiros e as cadeas de distribución, mentres que as explotacións non o están a facer”, denunciou.

Sector estratéxico

Das 11.000 explotacións de vacún de carne en base a vacas nodrizas que hai en Galicia arredor dunhas 6.000 ubícanse na provincia de Lugo. Son pequenas explotacións cunha media de entre 25 e 30 vacas situadas nas zonas demograficamente máis sensibles e onde a produción de carne é unha das actividades que contribúe a fixar poboación ao territorio.

“Estamos ante un sector maltratado polo Goberno e maltratado pola sociedade, criminalizado inxustamente e sen valorar o que fan as explotacións familiares en extensivo, que non só producen carne de extrema calidade, senón que xogan un papel contrario ao que se lles acusa, de xestión do territorio, de mantemento do medio ambiente e de loita contra o lume”, defendeu Roberto García.