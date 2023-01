Os prezos mundiais dos alimentos baixan en decembro

O índice de prezos mundiais dos alimentos caeu por noveno mes consecutivo en decembro de 2022, diminuíndo un 1,9 % con respecto ao mes anterior, segundo informou este venres a Organización das Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura (FAO).

O índice de prezos dos alimentos da FAO rexistrou en decembro unha media de 132,4 puntos, é dicir, un 1,0 % menos que un ano antes. Porén, para o 2022 no seu conxunto, o índice, que reflicte a variación mensual dos prezos internacionais dos produtos alimenticios máis comercializados, alcanzou unha media de 143,7 puntos, un 14,3 % por riba do seu valor media ao longo de 2021.

“Unha maior tranquilidade nos prezos dos produtos alimenticios é unha boa noticia despois de dous anos moi volátiles”, declarou o Economista Xefe da FAO, Máximo Torero. “É importante permanecer vixiantes e seguir considerando moi prioritaria a mitigación da inseguridade alimentaria mundial, dado que os prezos mundiais dos alimentos mantéñense en niveis elevados, pois moitos alimentos básicos están preto de máximos históricos, os prezos do arroz están a subir e aínda existen moitos riscos asociados coas subministracións futuras”.

As cotizacións mundiais do aceite vexetal encabezaron a diminución, ao diminuír o índice de prezos do aceite vexetal da FAO un 6,7 % desde novembro até alcanzar o seu nivel máis baixo desde febreiro de 2021. As cotizacións internacionais dos aceites de palma, soia, colza e xirasol reducíronse en decembro, impulsadas por unha débil demanda mundial de importacións e as perspectivas dun aumento estacional da produción de aceite de soia en América do Sur, así como pola diminución dos prezos do cru.

O índice de prezos dos cereais da FAO reduciuse un 1,9 % desde novembro. As colleitas en curso no hemisferio sur impulsaron as subministracións exportables de trigo, en tanto que a forte competencia do Brasil reduciu os prezos mundiais do millo. Pola contra, os prezos internacionais do arroz subiron, impulsados polas compras asiáticas e a apreciación de divísalas fronte ao dólar estadounidense para os países exportadores.

O índice de prezos da carne da FAO caeu en decembro un 1,2 % con respecto a novembro, xa que a baixada dos prezos mundiais das carnes bovinas e de aves de curral incidiu maiormente que a subida nos prezos da carne de porco e de ovino. Os prezos internacionais da carne bovina víronse afectados pola escasa demanda mundial de subministracións a medio prazo, mentres que unhas subministracións de exportación abundantes impulsaron á baixa os prezos da carne de aves de curral. Os prezos da carne de porco subiron debido á forte demanda interna do período festivo, especialmente en Europa.

O índice de prezos dos produtos lácteos da FAO aumentou un 1,2 % en decembro, tras cinco meses de descensos consecutivos. O aumento dos prezos internacionais do queixo, como reflexo das condicións máis restritivas do mercado, impulsou o aumento mensual do índice, en tanto que baixaron as cotizacións internacionais da manteiga e o leite en po.

O índice de prezos do azucre da FAO tamén aumentou, subindo un 2,4 % con respecto a novembro, principalmente debido ás preocupacións sobre o efecto das condicións climáticas adversas nos rendementos dos cultivos na India e os atrasos no moenda da cana de azucre en Tailandia e Australia.

Mirando atrás a 2022

Como se sinalou, a media do índice de prezos dos alimentos da FAO en 2022 foi notablemente superior ao do ano anterior, o que, ademais dos grandes aumentos en 2021, deu lugar a importantes tensións e preocupacións en materia de seguridade alimentaria para os países importadores de alimentos de ingresos máis baixos e á adopción, inspirada pola FAO, dun mecanismo de préstamo chamado “Portelo para Shocks Alimentarios” polo Fondo Monetario Internacional.

Os prezos mundiais do trigo e o millo alcanzaron máximos históricos ao longo do ano. O valor media do índice de prezos dos aceites vexetais da FAO para todo o ano 2022 alcanzou un novo máximo, mentres que o índice de prezos dos produtos lácteos e o índice de prezos da carne da FAO rexistraron os seus niveis anuais máis altos desde 1990.