Os montes galegos contan cunhas existencias de 70 millóns de metros cúbicos de eucalipto e outros tantos de piñeiro

Os montes galegos contan cuns 70 millóns de metros cúbicos de madeira de eucalipto e outras tantas de piñeiro. Se a estas existencias se suman as frondosas acadaríanse os 200 millóns de metros cúbicos, segundo os datos facilitados este luns polo director xeral de Planificación e Ordenación Forestal da Xunta de Galicia, José Luis Chan.

Supón un incremento duns 9 millóns de metros cúbicos de madeira de eucalipto, desde os 61 millóns estimados no inventario forestal anterior, o IFN do ano 2011. A maior parte das existencias de eucalipto atópanse nun estado de crecemento actual de entre 100 e 150 metros cúbicos por hectárea, o que fai augurar que Galicia acadará o pico de cortas dentro de 5 ou 6 anos.

A formación específica maior é aquela que compoñen os bosques de carballo, castiñeiro ou bidueiro, entre outras frondosas caducifolias

Os resultados preliminares do Inventario Forestal Continuo de Galicia (IFCG) obtidos polos equipos das Universidades de Santiago e de Vigo que traballan nesta ferramenta sinalan que na comunidade galega hai 428.960 hectáreas de coníferas (basicamente piñeiros), unhas 413.086 de eucaliptais e 634.847 de frondosas caducifolias, entre outras formacións específicas, para un total que chega case a 1,5 millóns de hectáreas arboradas, que representan a metade da superficie do territorio galego.

As cifras déronse a coñecer este luns na Escola Politécnica Superior de Enxeñaría do Campus Terra da USC en Lugo no transcurso dunha xornada que serviu para profundar nos últimos avances do IFCG en canto ao deseño do inventario, á estimación de existencias, á consulta e actualización dos mapas de coberturas forestais e o resto de produtos cartográficos desenvolvidos no marco deste proxecto.

Este proxecto parte da necesidade de dispoñer dun inventario específico para o monte galego adaptado á nosa realidade forestal fronte aos datos imprecisos que derivan do Inventario Forestal Nacional

A xornada, dirixida a todos os axentes do sector forestal, encádrase dentro das distintas actividades de divulgación de resultados que se están a desenvolver ao abeiro do convenio a Universidade de Santiago de Compostela, a Universidade de Vigo e a Consellaría do Medio Rural para o desenvolvemento do IFCG.

Na páxina web do Inventario Forestal Continuo de Galicia xa se pode acceder ao visor cartográfico que amosa as distintas coberturas do solo nos montes, así como aos datos que recolle o informe preliminar de existencias.

O 42% do eucalipto atópase na franxa costeira

Froito do traballo executado ata o de agora, disponse duns modelos provisionais para a área costeira de Galicia e para dous dos estratos arbóreos máis frecuentes nesta zona: eucaliptos e coníferas.

Na franxa costeira galega, os resultados preliminares obtidos recollen que o volume total estimado para o estrato eucalipto sería de 29,6 millóns de m3, mentres que para o estrato coníferas sería de 13,2 millóns de m3. En termos de volume medio por rodal, as estimacións provisionais para 2022 serían de 188 m3/ha para eucalipto e 173 m3/ha para coníferas.

É un risco extrapolar os datos da franxa do litoral a toda Galicia

Os datos obtidos até o de agora circunscríbense aos 86 concellos costeiros galegos, que supoñen o 17% da superficie da comunidade, aínda que concentran o 42,2% da superficie de eucalipto (157.330 ha) e o 20,6% da superficie de coníferas (75.981 ha).

“Estes datos provisionais preséntanse a modo meramente ilustrativo, posto que está previsto actualizalos en canto se completen os traballos de campo e se dispoña de produtos de teledetección máis recentes e de novas versións dos mapas de coberturas forestais”, subliña a investigadora da EPS de Enxeñaría do Campus Terra Adela Martínez Calvo, que advirte dos riscos que supón extrapolar os datos obtidos na Galicia litoral ao conxunto da comunidade.

O maior volume de eucaliptos concéntrase na costa norte da Coruña e Lugo e os piñeiros na Costa da Morte, Serra de Outes e ría de Muros e Noia

Para o análise de existencias nos concellos costeiros botouse man do LIDAR do 2019 feito pola Consellería do Medio Ambiente para a Lei do Litoral pero agárdase que neste ano conclúan os traballos que está a realizar o Ministerio e que abranguen a totalidade do territorio galego. “Precisamos ese voo para sacarlle o máximo rendemento á ferramenta que desenvolvemos”, recoñecen.

Tendencias no conxunto de Galicia

Para o mapa de cobertura do solo empréganse os datos SENTINEL-2. Con 7 imaxes deste satélite cúbrese toda Galicia, xerando unha foto mensual do conxunto do territorio formada por 500 millóns de píxels cunha resolución de 10 metros. Este mapa repítese durante 36 meses, o que permite identificar incendios ou cortas, así como as especies das que proveñen.

Polo de agora o último mapa dispoñible é o de 2022 pero agárdase unha actualización anual, polo que antes de que remate este ano estará dispoñible o mapa do 2023, o que permitirá xa analizar os cambios e a evolución na superficie forestal. “Hai poucas variacións nas coberturas principais con respecto a 2022, pero en canto pasen 2 ou 3 anos poderemos ver claramente as tendencias nas transicións”, asegura Juan Picos.

As frondosas gañan terreo en zonas agrarias que van quedando abandonadas

As tendencias máis comúns observadas nos últimos anos son que as frondosas gañen terreo no interior, nas provincias de Lugo e Ourense, en antigas zonas agrarias que van quedando abandonadas, en tanto o eucalipto aumenta sobre todo en determinadas comarcas, como o interior da provincia da Coruña e algunhas comarcas do interior de Lugo.

Entre tanto, o piñeiro perdeu espazo, ben pola substitución de piñeirais cortados por plantacións de eucalipto, ben por lumes, ou ben por abandono do terreo, sen rexeneración tras corta.