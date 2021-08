Os mellores viños de Valdeorras para a Asociación de Sumilleres de Galicia

Un total de 16 viños da Denominación de Orixe Valdeorras, sete brancos e nove tintos, foron distinguidos pola Asociación de Sumilleres de Galicia na nova edición do seu concurso “Distincións Gallaecia”. O presidente do Consello Regulador da D.O. Valdeorras, José Luis García Pando, traslada os seus “parabéns ás adegas e referencias premiadas” e considera que “os premios reflicten o bo facer vinícola existente en Valdeorras”.

As “Distincións Gallaecia” celebran este ano a súa 19ª edición. Ao longo deste tempo, o concurso consolidouse como un dos mellores e máis recoñecidos de Galicia no ámbito vitivinícola. Máis de 600 viños e destilados de todas as denominacións de orixe galegas participaron nesta edición.

De Valdeorras, un total e 104 viños tomaron parte este ano no concurso e os distinguidos, brancos e tintos, foron os seguintes: