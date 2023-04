“Os gandeiros estamos decididos a seguir coa reivindicación; o sector quere cambios”

A Asociación Gandeiros Galegos da Suprema mantén as protestas diante da Xunta e a Subdelegación do Goberno en Lugo "con carácter indefinido" e piden ás Administracións "que movan ficha"

Tralo éxito da marcha deste martes polas rúas de Lugo, a asociación convocante, Gandeiros Galegos da Suprema, mantén “con carácter indefinido” as protestas diante dos edificios da Xunta de Galicia e a Subdelegación do Goberno, as administracións ás que piden que actúen para acabar coa actual situación de venda a perdas que, segundo denuncian, se está a producir no sector do vacún de carne.

“Quedou patente que o sector quere cambios e que a xente está unida e animada a seguir coa reivindicación”, asegura Santiago Rego, presidente da asociación de produtores de Suprema.

Os tractores abandonaron a Ronda da Muralla onte ás 8 da tarde para evitar “prexuizos innecesarios” á poboación, pero os gandeiros seguirán concentrados até que a Consellería do Medio Rural e o Ministerio de Agricultura atendan as reivindicacións dos produtores.

Decidimos abrir o tráfico para non causar prexuizos innecesarios á poboación, queremos ter do noso lado aos consumidores que compran a nosa carne

“Mantemos de xeito testemuñal algúns tractores aparcados diante da Xunta, que permanecerán o tempo que esteamos tamén nós. Quen ten que mover ficha é a Administración e de momento non recibimos contestación ningunha”, asegura Santiago Rego.

Reparto de información aos consumidores

Os gandeiros farán turnos para manter unha presenza permanente diante das dúas Administracións e están aproveitando para repartir dípticos informativos aos cidadáns para explicarlles o valor diferencial da carne amparada pola IXP Ternera Gallega Suprema e a labor medioambiental e de fixación de poboación que a gandería realiza no rural.

Estamos informando á xente da labor que fan as ganderías tradicionais e da diferenciación da carne de Suprema

“A acollida está sendo moi boa. A xente sabe o que lle subiu a carne no supermercado ou na carnicería, pero non canto nos pagan aos gandeiros por producila e descoñecen que moitas veces lles están vendendo a carne de cebadoiro ao mesmo prezo que a producida en extensivo”, explicaban esta mañá algúns dos gandeiros concentrados. “Nós non pedimos que se suba máis ao consumidor, senón que o reparto dentro dos elos da cadea sexa máis xusto”, din.