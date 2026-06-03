Os funxicidas lideran o uso de fitosanitarios en España e representan máis da metade das aplicacións agrícolas

Os funxicidas e bactericidas seguen sendo a principal ferramenta fitosanitaria utilizada polos agricultores españois. Así o reflicte a Enquisa de Uso de Produtos Fitosanitarios 2024, publicada polo Ministerio de Agricultura, que revela que este tipo de produtos representa o 54 % do total de substancias activas empregadas durante a última campaña agrícola. Séguenlles os herbicidas, desbrozadores e musguicidas, cun 27 %, mentres que os insecticidas e acaricidas supoñen o 17 % do uso total rexistrado.
A enquisa, correspondente ao período comprendido entre outubro de 2023 e setembro de 2024, ofrece unha radiografía detallada das prácticas de protección vexetal no sector agrario español. Entre os produtos máis utilizados destaca o xofre, empregado principalmente para a prevención e o tratamento de enfermidades en cultivos leñosos como o viñedo, o oliveiral e determinados froiteiros.
Unha das principais novidades desta edición é a ampliación do número de cultivos analizados, que pasa de nove a dezanove. O estudo incorpora información sobre cereais, leguminosas, remolacha, algodón, xirasol, colza, froitos secos, viñedo, oliveiral, millo, arroz, tabaco, cítricos, froiteiros, pataca, forraxeiras e diferentes producións hortícolas tanto ao aire libre como en invernadoiro. Esta ampliación permite obter unha visión máis completa e representativa da utilización de produtos fitosanitarios no conxunto da agricultura española.
A elaboración da enquisa foi posible grazas á análise de máis de 7.000 cadernos de explotación agrícola, recompilados coa colaboración do Instituto Nacional de Estatística (INE) e das explotacións participantes. Segundo destaca o Ministerio, a elevada taxa de resposta pon de manifesto o interese do sector por dispoñer de información fiable sobre o uso destes produtos e contribuír a mellorar o coñecemento das prácticas agrícolas.
Alén de cuantificar as substancias activas utilizadas, a publicación recolle indicadores como a superficie tratada, o número medio de aplicacións realizadas ou as doses empregadas por unidade de superficie. Estes datos constitúen unha ferramenta fundamental para o seguimento das políticas agrarias e medioambientais, así como para o deseño de estratexias orientadas a fomentar un uso máis eficiente e sostible dos produtos fitosanitarios, en liña cos obxectivos establecidos pola Unión Europea.