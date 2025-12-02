Os fogares españois dedican 1.787 euros á cesta da compra de media por persoa

Cada persoa española realiza un gasto medio en alimentación de 1.787 euros, coa carne como o produto ao que se dedica o maior gasto por persoa: 352,3 euros. En canto aos produtos do mar, o monto ascende a 200,1 euros e o de froitas frescas a 169,5 euros. Para hortalizas e patacas destínanse 139,3 euros e a froitas transformadas 33,2 euros.
Estes son algúns dos datos relativos ao gasto e ao consumo nos fogares de todo o territorio nacional no ano 2024 e que están recollidos no anuario Alimentación en España 2025, elaborado pola empresa pública estatal Mercasa e publicado este 1 de decembro a partir do panel de consumo alimentario que realiza o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.
Así, as tendencias de consumo reflicten que cada persoa en España consumiu 41,6 quilos de carne por persoa e ano; 18 quilos de produtos do mar; 79,4 quilos de froitas frescas; 67,1 quilos de hortalizas e patacas frescas e 11,5 quilos de froitas e hortalizas transformadas per cápita.
En canto a dous produtos arraigados á cultura gastronómica española, o aceite e o viño, en 2024 cada persoa consumiu 5,6 litros de aceite de oliva e gastou 44,9 euros neste produto; o consumo per cápita de viño e derivados ascendeu a 8,4 litros e supuxo un gasto de 27,8 euros por persoa. Finalmente, o gasto en ovos chegou a 28,9 euros e correspóndese cos 143 ovos consumidos de media por persoa.