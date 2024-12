Os fabricantes galegos de pensos inagurarán en 2025 unha nova sede no Porto Exterior da Coruña

Esta mañá tivo lugar a Asemblea Xeral da Asociación Galega de Fabricantes de Alimentos Compostos (AGAFAC). Cun programa que combinou innovación tecnolóxica, sustentabilidade e optimización loxística, o encontro reuniu a socios, institucións e representantes crave do sector para facer balance dos logros obtidos en 2024 e definir os pasos estratéxicos para 2025.

A xornada comezou ás 09:00 horas co punto de encontro na chaira da Autoridade Portuaria da Coruña. Tras un almorzo de benvida no Eurostars Atlántico, os participantes trasladáronse ao Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía de España (MUNCYT) para realizar unha visita guiada. De 10:30 a 12:30 horas, os membros de AGAFAC puideron coñecer as últimas innovacións tecnolóxicas aplicadas en diversos sectores, cun enfoque especial en como a tecnoloxía e a sustentabilidade poden transformar a industria agroalimentaria.

Asemblea Xeral: balance e retos para 2025

Ás 12:30 horas, deu inicio a Asemblea Xeral de AGAFAC, unha cita clave para repasar os avances da asociación e a súa influencia no sector agroalimentario este 2024. Durante a asemblea, os socios escoitaron os informes de xestión, a aprobación das contas e, o máis importante, trazouse a folla de ruta para 2025, un ano crucial para consolidar o modelo de desenvolvemento do sector.

Un dos temas máis destacados foi o traslado da sede de AGAFAC ao Porto Exterior de Punta Langosteira. Este proxecto, que se materializará en 2025, representa un paso decisivo para a optimización loxística e o aproveitamento das infraestruturas portuarias en beneficio das empresas agroalimentarias de Galicia.

A presenza de AGAFAC neste porto, un dos máis importantes do Noroeste Peninsular, permitirá unha mellor conectividade internacional e un impulso á competitividade das empresas asociadas, especialmente no ámbito da exportación.

Pero o traslado a Punta Langosteira non só ten un impacto estratéxico en termos de infraestrutura loxística, senón que tamén responde o compromiso de AGAFAC coa sustentabilidade. A través desta localización, facilitarase o acceso a novas tecnoloxías e solucións máis respectuosas co medio ambiente, aliñándose cos retos do sector agroalimentario no século XXI.

Análise da situación socioeconómica global e o seu impacto en Galicia

Tras a asemblea, ás 13:30 horas, iniciouse unha sesión pública coa participación de Irene Souto Blázquez, xefa do Departamento de Desenvolvemento Portuario e de Negocio da Autoridade Portuaria da Coruña, e José Luis Rey Rodríguez, presidente de AGAFAC. Ambos ofreceron unha benvida institucional na que se destacou a importancia do Porto Exterior de Punta Langosteira para o desenvolvemento económico e loxístico do sector agroalimentario.

A continuación, Manuel Galdo, director da Cámara de Comercio da Coruña, ofreceu unha análise sobre a situación socioeconómica mundial, nacional e galega, destacando as oportunidades e desafíos que enfronta o sector agroalimentario nun contexto global cada vez máis interconectado. Esta intervención foi clave para comprender como os cambios na economía global afectan á industria agroalimentaria galega e que estratexias son necesarias para adaptarse a un mercado en constante evolución.

A xornada finalizou cun cóctel de confraternización ás 14:30 horas no hotel Eurostars Atlántico.