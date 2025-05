Os fabricantes galegos de penso estreitan a colaboración coa Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao

Esta mañá, a Asociación Galega de Fabricantes de Alimentos Compostos (Agafac) celebrou a súa Xunta Directiva na Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao, un evento de gran relevancia que reuniu a destacadas personalidades do sector da alimentación animal, e propiciou o estreitamento de lazos entre entidades claves para a economía galega.

O presidente da Autoridade Portuaria, Francisco Barea, recibiu á primeira hora á directiva da asociación, encabezada polo seu presidente, José Luis Rey. Barea agradeceu a Agafac a elección de Ferrol para a celebración da reunión da xunta directiva.

A xornada comezou cunha reunión da Xunta Directiva de Agafac, que tivo lugar na Sala do Consello da Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao, de 10:00 a 13:00 horas. Durante este encontro, participaron os principais membros da xunta, entre eles o presidente de Agafac e representante de Coren, José Luis Rey; o vicepresidente e representante de De Heus, Daniel Castro; o tesoureiro e representante de Nanta, Miguel Rivera; o secretario e representante de Bograo, Manuel Orosa; o vogal por Lugo e representante de Aira, Daniel Ferreiro; o vogal pola Coruña e representante de Piensos del Sil, Pablo G. Folgar; e o vogal por Pontevedra e representante de Nudesa, Carlos Fondevila. Tamén asistiu Bruno Beade, director de Agafac.

A reunión permitiu abordar temas clave para o futuro do sector, como a sustentabilidade, a innovación e os desafíos do mercado dos pensos compostos. Ademais, reforzouse o compromiso de Agafac coa mellora continua da industria e a colaboración con outras entidades relacionadas.

Estreitar lazos e crear sinerxias

Tras a xunta directiva, realizouse unha visita ás instalacións da Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao, de 13:00 a 14:00 horas, onde os asistentes tiveron a oportunidade de coñecer de preto a infraestrutura portuaria e a súa importancia estratéxica para a actividade industrial na rexión.

O evento culminou cun encontro coa comunidade portuaria, de 14:00 a 16:00 horas, que permitiu promover o intercambio de ideas e fortalecer a relación entre Agafac e os actores clave do sector portuario. Este tipo de actividades subliñan a importancia de xerar sinerxias entre o mundo industrial e o sector portuario, áreas complementarias que xogan un papel esencial na economía de Galicia.

A Xunta Directiva de Agafac na Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao non só foi unha ocasión para tratar os temas máis relevantes do sector, senón tamén un exemplo claro do traballo colaborativo que leva a cabo a asociación para seguir impulsando a industria da alimentación animal en Galicia.