Os ensaios do fertilizante Agromaster en millo de ciclo curto mostran maiores producións e rendibilidade

O equipo técnico de ICL está a facer diferentes ensaios de campo en millo para testar o potencial do seu fertilizante de liberación controlada Agromaster, con tecnoloxía E-Max, que cunha aplicación asegura a dispoñibilidade de nitróxeno durante todo o ciclo do cultivo, aforrando tempo e custos, reducindo á vez a pegada de carbono do cultivo ao usar menos fertilizante, sendo máis eficiente.

Así, o principal ensaio está a levarse a cabo na localidade de Gimenells (Lleida), onde o cultivo do millo para a obtención de gran é un dos principais de provincia. Nesta zona é unha práctica habitual sementar o millo despois de cultivar un cultivo de inverno, normalmente cebada, avea ou algunha proteaxinosa.

Neste ensaio, o cultivo precedente foi unha mestura de avea e trevo e a sementeira realizouse o 7 de Xullo de 2021, máis tarde do habitual, xa que se adoita sementar a mediados de xuño. A colleita realizouse o 2 de febreiro. Buscando limitar o custo de secado do gran, debido aos altos custos da enerxía, colleitouse con 18,5 % de humidade.

Así, o equipo de ICL puido comparar o uso do seu fertilizante de liberación controlada Agromaster, co abonado tradicional. Ademais, utilizouse Agromaster con dúas estratexias de abonado, como única aplicación en fondo antes de sementar e cunha aplicación nitroxenada en coberteira a unha dose menor da habitual.

Dividiuse o ensaio en parcelas de 1 hectárea, con solo moi regular e de capacidade produtiva media. Nos Cadros 1 e 2 obsérvanse os diferentes tratamentos realizados e os quilos de abonado por hectárea.

Como foi unha sementeira tardía, cunha variedade de ciclo curto, a colleita esperada estaba ao redor do 9.000 Kg/Ha. Como vemos no Gráfico, que resume as colleitas obtidas, a maior produción produciuse con Agromaster, alcanzando case os 9.300 kg/ha.

Conclusións: maior produción e mellor rendibilidade

As conclusións do ensaio deixan en moi boa posición ao abonado con Agromaster, que foi claramente o que proporcionou maiores colleitas e. ademais, tendo en conta os custos de abonado, tamén foi a alternativa mais rendible desde o punto de vista económico, ao só utilizar Agromaster cunha pequena coberteira de nitróxeno.

Outra conclusión importante foi que o uso de Agromaster como abonado de única aplicación en Millo de ciclo curto asegúranos unha nutrición suficiente e equilibrada para lograr o teito de produción.

Por último, a tecnoloxía de liberación controlada de ICL Agromaster supón unha gran vantaxe para o profesional do millo, ao dispor dunha ferramenta para acertar sempre no abonado dos cultivos, xa sexa como única aplicación (se isto facilita os labores na leira), ou como redución das unidades fertilizantes mediante unha aplicación do 60% das necesidades do Nitróxeno con Agromaster en fondo, completándoo cunha coberteira de nitróxeno a menor dose que a práctica habitual.

Máis información na web de ICL.