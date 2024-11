Os efectos do estrés por calor nas explotacións leiteiras galegas: Perdas de 3 litros de produción e caída dun 3% na fertilidade

Hai tempo que son coñecidos os efectos do estrés por calor nas vacas leiteiras, pero non había até o de agora unha cuantificación real dos efectos que isto provoca en explotacións galegas.

O grupo Metanimal (metabolismo e patoloxía animal) da Facultade de Veterinaria de Lugo leva dous anos analizando os seus efectos en catro granxas leiteiras da Terra Chá. As catro contan con robot de muxido, pola facilidade de acceso aos datos proporcionados e a súa precisión.

As 4 granxas son novas, teñen establos ben deseñados e con boa ventilación e salvo unha delas, as outras tres non contan con sistemas de ventiladores e aspersores para facer fronte ao estrés por calor.

“En Galicia dáse un estrés entre leve e moderado”

O cambio climático está afectando de maneira importante ao gando vacún de leite, segundo estudos realizados en países como Israel. Pero que en Galicia até o momento non se chegaran a realizar medicións, de aí a importancia deste primeiro estudo experimental.

“Aquí o único que había eran percepcións, de que as vacas comen menos e teñen máis problemas reprodutivos, pero en ningún momento se cuantificaron”, indica o profesor Rodrigo Muíño, integrante do equipo de investigación, que asegura que “en Galicia dáse un estrés entre leve e moderado”.

Preténdese analizar o estrés por calor dos animais e determinar o impacto económico sobre a produción de leite nas explotacións

No 2023 mediuse o ITH (un índice que se toma como referencia para establecer o grado de estrés por calor do gando) nestas 4 granxas, ubicadas na Ponte de Outeiro, no municipio de Castro de Rei, mediante un dispositivo que rexistra humidade ambiental e temperatura.

“Un ITH crítico daríase a partir de 75. Ata o mes de marzo tivemos ITH menor a 68, o que implica que non houbo estrés por calor. Pero a partir de xullo xa empezamos con picos que superaban o ITH 72, chegando mesmo a 82, que xa é un estrés moderado, con períodos máis continuados no mes de agosto”, detalla.

Cuantificación das perdas económicas

“No 2023, neste primeiro proxecto, estudamos os efectos do estrés por calor sobre a eficiencia reprodutiva, a produción e a composición de ácidos graxos do leite”, explica Rodrigo, profesor da área de Medicina e Ciruxía Animal da Facultade de Veterinaria.

Os resultados do estudo foron claros: a fertilidade pasou do 30% nos meses do inverno a un 27% no verán e os episodios de estrés por calor puntual que viven os animais nos meses cálidos provocan unha baixada da produción de 3 litros, tardando as vacas 2-3 días en recuperar a produción unha vez esas condicións climatolóxicas de alta temperatura e humidade desaparecen.

As vacas que sofren estrés por calor tardan de 2 a 3 días en recuperar a produción unha vez esas condicións climatolóxicas volven á normalidade

Para valorar o efecto sobre a eficiencia reprodutiva tomáronse mostras nunha única explotación, que moxe 200 vacas en 4 robots, para evitar a dispersión que podía supor usar datos de distintas granxas. “Mediuse a proxesterona, porque a menos proxesterona máis estróxenos e mellores celos e, polo tanto, máis taxa de preñez. No mes de agosto tivemos resultados por baixo do 21%, porque as vacas fixeron peores celos e empreñaron peor”, explica.

Este ano, a segunda fase do proxecto consiste en realizar unha análise económica, aínda por rematar, para cuantificar o que esas baixadas de produción e eses descensos nos índices reprodutivos supoñen para as explotacións.

Medición do estrés por calor mediante un microchip

Dentro deste proxecto estase a desenvolver tamén un dispositivo electrónico que permite monitorizar a temperatura corporal dos animais mediante a colocación dun microchip, empregando eses datos como sinal de alerta para detectar estrés por calor e tomar medidas (por exemplo conectar os ventiladores).

No proxecto participan, ademais da Facultade de Veterinaria, as empresas Innogando (desenvolvemento do dispositivo) e Consuvet (veterinarios especialistas en xestión técnico-económica das explotacións).

Hai unha variación entre a temperatura ambiental e a temperatura corporal, de maneira que se a temperatura do tenreiro é de 38 grados o microchip recollería 37 grados

“A idea inicial era desenvolver un dispositivo térmico intravaxinal para obter o rexistro da temperatura do animal durante as 24 horas do días para correlacionala coa temperatura ambiental para establecer unha temperatura interna alarma que nos indique que o animal está sufrindo estrés por calor. Xa existen dous dispositivos vaxinais no mercado, pero a longo prazo provocan vaxinitis. Se están máis de 21 días provócanse febres e malestar no animal e existe tamén a dificultade de anclaxe. Canto máis vella é a vaca maiores dificultades de anclaxe hai. Por iso, optouse pola colocación dun microchip na base da orella”, explica Rodrigo.

Entre 28 e 30 graos centígrados de temperatura ambiental na explotación e unha humidade de entre o 55 e o 60% correspóndense cun índice ITH 78, que se correlacionaría con 39 graos no microchip (que se corresponden con 40 graos de temperatura corporal da vaca).

Non temos un estrés permanente durante todo o día, pero en momentos puntuais supérase o ITH 78, sobre todo das 12 do mediodía ás 4 da tarde

“Este ano do 15 de xullo ao 15 de agosto superouse o ITH 78 practicamente todos os días nas explotacións que monitorizamos na Terra Chá. Non temos un estrés permanente pero si momentos puntuais durante o día, por exemplo, das 12 da mañá ás 4 da tarde supérase ese nivel”, detalla.

“Este verán foi un pouco atípico, foi moito peor o verán pasado, e seguramente noutras zonas do interior de Galicia (comarca de Chantada ou do Deza), a situación sería peor e estes problemas agudízanse”, aclara.