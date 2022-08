Os danos provocados pola vaga de lumes reabren o debate sobre a desorde territorial

A vaga de lumes deste verán levouse por diante aldeas e casas en comarcas como o Courel (Lugo), Valdeorras ou Verín (Ourense), con moitos máis núcleos de poboación ameazados polos incendios en toda Galicia. Desde hai 15 anos, na comunidade hai consenso sobre o que facer para evitar este tipo de situacións. No 2007 aprobouse unha lexislación que marca distancias das masas forestais a vivendas, poboacións e estradas, na idea de protexer a seguridade de persoas e infraestruturas. Pero unha cousa é a normativa e outra a súa aplicación práctica.

Calquera paseo por unha comarca rural de Galicia deixa imaxes de casas rodeadas por masas arboradas, eucaliptos plantados nos últimos anos ata na cuneta das estradas ou antigas terras agrarias con plantacións vizosas de eucaliptos. A desorde forestal e urbanística chegou a tal punto que xa constitúe unha cuestión cultural de difícil solución.

Apercibementos e sancións

O control da normativa nun territorio como o galego, con arredor de 20.000 quilómetros cadrados de monte, preséntase como unha tarefa titánica. Medio Rural cursou 1.446 denuncias no que vai de ano (ata o 31 de xullo) por incumprimentos da normativa forestal, en especial por incumprimentos das distancias a núcleos de poboación e estradas, así como por plantacións ilegais. Nos tres anos anteriores (2019-2021), a Xunta suma outras 6.000 denuncias.

Esas denuncias derivaron en apercibementos ós propietarios afectados, de cara a que subsanasen as irregularidades, pero en preto do 30% dos casos esa subsanación non chega. Por elo, desde o 2019 houbo un total de 2.319 denuncias que culminaron en expedientes sancionadores, ó non correxirse as irregularidades. Só neste ano xa foron 511.

No que vai de ano, Medio Rural abriu 511 expedientes sancionadores en materia forestal

As multas por plantacións ilegais considéranse infraccións graves e poden ir desde 601 a 3.000 euros, en tanto os incumprimentos de distancias ás franxas de prevención con vías de comunicación e casas tamén se consideran casos graves, con multas mínimas de 1.000 euros e máximas de 100.000, segundo o estipulado na lei.

No debate parlamentario, os grupos da oposición adoitan afearlle ó Goberno galego que unha parte que consideran importante das denuncias e sancións derívanse máis de denuncias particulares que de actuacións de oficio da Administración. Pero non hai datos oficiais sobre iso, e máis alá dos dimes e diretes políticos, a cuestión de fondo permanece. E é que tras 15 anos de normativa de prevención forestal en Galicia, as vagas de lumes revelan que os avances para unha maior prevención foron insuficientes.

Iniciativas

Xunto coa vía coercitiva, trala vaga do 2017, a Xunta adoptou unha serie de iniciativas coas que buscaba aumentar a prevención do lume nos núcleos de poboación. É o caso da posta en marcha de aldeas modelo ou o acordo coa Federación Galega de Municipios e Provincias para colaborar cos Concellos na roza de franxas de prevención en áreas problemáticas.

Son todas elas medidas que desde o sector forestal vense como positivas, pero advírtese da necesidade de darlles máis corpo para afrontar a dimensión do problema. Boa parte do rural presenta ou ben problemas de abandono, envellecemento e despoboación, ou ben de abandono da actividade primaria. En calquera dos casos, están a desaparecer os mellores cortalumes que tiña o territorio, os prados e as terras cultivadas.

Na vaga de lumes deste verán, no Courel, a maioría das aldeas salváronse polos soutos de castiñeiros que circundan os pobos, onde se puido apagar o lume, pero nalgún caso nin sequera iso as salvou da destrución, como pasou no pobo de Vilar. Ademais, os soutos ardidos en Valdeorras con lume de copas demostran que, en situacións extremas, as frondosas caducifolias están lonxe de ser a solución máxica que en ocasións se reivindica desde o ecoloxismo.

O problema é complexo, pois a ecuación do caos territorial complétase coa desorde urbanística que abunda no territorio, pero a vaga de lumes do 2022 é un novo aviso da necesidade de seguir buscando solucións. Como demostran as sucesivas vagas de lumes das últimas décadas (1989, 2006, 2017, 2022), a pregunta non é se Galicia volverá ter unha vaga de lumes que ameace á poboación, senón cando será e que perdas haberá.