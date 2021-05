Os concellos dos Ancares acollerán en maio e xuño actividades formativas e de divulgación gratuítas

A Deputación de Lugo pon en marcha unha nova programación de actividades de divulgación e educación ambiental en torno á Reserva dos Ancares Lucense, Montes de Cervantes, Navia de Suarna e Becerreá, un territorio xestionado pola propia institución provincial. As actividades realizaranse cumprindo coa normativa sanitaria vixente e están pensadas para o público en xeral, para adultos ou para nenos de 4 a 12 anos.

As xornadas inclúen un Curso de apicultura e loita conta a velutina en Cervantes e outro sobre Gandería Rexenerativa. O resto de actividades realizaranse durante as últimas semanas do meses de maio e de xuño en distintos puntos dos concellos que conforman a Reserva da Biosfera (Cervantes, Navia e Becerreá).

As persoas interesadas en participar nalgunha das actividades poderán reservar a súa praza a través do correo electrónico [email protected]. Para obter máis información pódese chamar ao teléfono 982227813. As inscricións faranse por rigorosa orde de reserva e ata completar o aforo segundo permitan as autoridades sanitarias en cada momento.