Os colares dixitais e o valado virtual chegan tamén ao Porco Celta

“O contexto socioeconómico da Unión Europea -abandono de terras, envellecemento da poboación, novas incorporacións de profesionais da agricultura, acceso limitado á tecnoloxía en zonas rurais e migración de persoas emprendedoras- impón a necesidade de desenvolver novos modelos de negocio para as comunidades rurais”.
Así xustificaba hai algo máis dun ano a catedrática na Escola Politécnica Superior de Enxeñaría, Rosa Mosquera, a adhesión ao proxecto de investigación GreenCoop, coordinado en Galicia dende a Universidade de Santiago de Compostela.É un proxecto ao abeiro dun consorcio internacional que desenvolve un total de 18 Laboratorios Vivos, 15 en Europa e tres en China, para co-participar na creación de innovacións agroecolóxicas e dixitais.
O proxecto GreenCoop xorde da necesidade de buscar novos modelos de negocio no rural e o porco celta é un excelente campo de traballo (Rosa Mosquera, catedrática da USC)
Como gandería ancestral, espallada por todas as zonas rurais de Galicia e con vocación de combinar tecnoloxía con tradición, a cría de porco celta non podía ser allea a este proxecto. Por eso, dende a Asociación de Criadores Asoporcel quixeron formar parte do mesmo dende o inicio.
A principal característica da maioría das explotacións desta raza de porco autóctona é a de seren granxas con sistemas en extensivo. Esa é a razón que levou a apostar por tres liñas de traballo dentro de GrenCoop:
Control virtual de porcino: Froito da colaboración entre a USC, Asoporcel e a empresa de Cospeito Innogando, estase implementando un sistema de monitorización intelixente mediante dispositivos do tipo smartwatch para o control e a trazabilidade do porco celta en pastoreo.
Potenciación da gandería extensiva: Ademais da propia alimentación dos animais nas devesas e pasteiros, GreenCoop busca mediante o pastoreo a limpeza e desbroce natural dos montes galegos. Dese xeito contribúese a reducir o risco de incendios e evítase o uso de maquinaria pesada ou de herbicidas.
Xestión de comunidades: Un dos fins últimos é o de frear o envellecemento da poboación rural e o abandono de terras e de actividade gandeira. Esto pasa pola mellora nos rendementos económicos e nas técnicas de manexo dos porcos.
“Hai que utilizar o big data porque a recollida de datos é enorme. Falamos de colares que emiten información variada cada cinco minutos. O primeiro que analizamos e a conducta de cada animal no lugar onde habita, e para eso hai que seleccionar moi ben os datos”, sinala Mosquera.
Traballamos cun fluxo amplo e constante de datos sobre os porcos recollidos dixitalmente. Hai que interpretalos correctamente para ser eficaces
Xeolocalización e mapas de calor son as principais ferramentas para a obtención de datos. Para eso, ademais dos colares, empréganse drons que analizan a dispoñibilidade e características de vexetación en cada zona da parcela na que se moven os porcos.
“Con eso conseguimos determinar as preferencias do rabaño e, consecuentemente, facer máis racional e efectivo o pastoreo. Por outro lado, temos que ter en conta que boa parte dos criadores traballan en superficies moi pequenas, polo que temos que facer rendibles estes sistemas que poden ser costosos.”
Precisamente unha forma de optimizar os recursos tecnolóxicos de GreenCoop iría na liña do aproveitamento das terras abandonadas. “En innumerables ocasións, os donos de gando empregan para pacer as súas terras e as dos veciños. Coas garantías que ofrecen estes modelos podemos lograr que esa práctica se estenda e ampliar os obxectivos de alimentación do gando e prevención de lumes”
Non hai que ver o minifundio como un lastre senón como unha oportunidade de superación e cooperación
Por eso, Mosquera apostou dende o inicio por traballar tanto con propietarios que utilizan os seus terreos como con comunidades de montes -caso da aldea modelo de Cenlle- de xeito que todos os modelos contribúan a aproveitar o terreo e mesmo a crear postos de traballo.
Recentemente, os participantes no proxecto e membros de Asoporcel participaron en sendos actos informativos teóricos e prácticos que tiveron lugar no Edificio Cactus do Campus Terra e no concello de O Incio, onde tamén se visitou unha explotación.
Mosquera explicou, ademais, que dentro de GreenCoop vanse realizar doce demostracións que se integrarán en tipos relevantes de sistemas agrícolas (ideotipos de predios) seleccionados polos Laboratorios Vivos que servirán de base para desenvolver novos modelos de negocio no rural.
“Estes modelos mellorarán os negocios rurais actuais, permitindo superar a situación actual e adoptar solucións agroecolóxicas e dixitais innovadoras e rendibles, á vez que aumentan a prestación de servizos ecosistémicos ambientais, a calidade de vida das persoas que se dedican á gandería e a revitalización das zonas rurais”, dixo Mosquera.
É fundamental que traballemos cos diferentes modelos de cría de porco celta para ter toda a información posible
A declaración inicial de GREENCOOP -que está dotado con oito millóns de euros- apunta á busca a mellora das condicións laborais e a inclusión -nomeadamente de mulleres-, o fomento da bioeconomía e a economía circular, e o aumento do número de empregos e competencias de alta calidade.
GREENCOOP é un proxecto de catro anos que aspira a crear e avaliar, a través dun enfoque multimodal e multidisciplinario, un conxunto de doce demostracións relativas a negocios rurais da UE mediante o desenvolvemento dos novos modelos.
“Un dos principais obxectivos é o de avaliar a resposta dos animais aos balados virtuais”
Iván Rodríguez Paz, Director Técnico de Asoporcel explicounos en que consiste concretamente a aportación da asociación de criadores de porco celta no proxecto GreenCoop e que vantaxes poden ofrecer os resultados para os gandeiros cando a iniciativa conclúa.
– Que explotacións de porco celta están participando no proxecto GreenCoop e en que consiste esa participación?
No proxecto GreenCoop están a participar seis explotacións colaboradoras de porco celta localizadas en Ribeira de Piquín e O Incio, na provincia de Lugo, e en Osmo (Cenlle), na provincia de Ourense.
A súa participación no proxecto oriéntase, fundamentalmente, á monitorización e xeolocalización dos animais, co fin de obter información sobre os seus desprazamentos, o patrón de uso da superficie, o manexo en extensivo e outros parámetros de seguimento.
Paralelamente, estase a traballar no desenvolvemento dun modelo piloto de balados virtuais adaptado ao porco celta, co obxectivo de optimizar a rotación dentro das parcelas e reducir a necesidade de subdivisións interiores mediante peches físicos.
– Que vantaxes suporía para os criadores de porco celta o día que estea en funcionamento pleno?
A plena implantación desta ferramenta suporía vantaxes relevantes para as explotacións. En termos de manexo, permitiría un control máis continuo, preciso e sistemático da piara. Desde o punto de vista operativo, facilitaría a organización da rotación das parcelas e podería contribuír á redución dos custos asociados á instalación e mantemento de peches interiores.
Así mesmo, favorecería un aproveitamento máis eficiente dos recursos forraxeiros e da superficie dispoñible, mellorando a planificación do uso das fincas ao longo do ano.
– Cal é o grao de participación de Asoporcel?
Asoporcel participa como entidade sectorial representativa da raza Porco Celta nun proxecto de dimensión internacional e carácter multidisciplinar, no que interveñen diferentes entidades da Unión Europea e doutros países.
A nosa achega céntrase na coordinación coas gandarías colaboradoras, na transferencia de coñecemento técnico sobre o manexo da raza e na incorporación ao proxecto das necesidades e condicionantes reais das explotacións vinculadas ao sistema produtivo do porco celta.
– Supón unha dificultade a rusticidade do porco celta ou prevese que se adapten ben?
A rusticidade propia do porco celta non debería constituír, en principio, unha limitación para o desenvolvemento do proxecto, dado que se trata dunha raza amplamente adaptada ao medio exterior e ás condicións orográficas do territorio.
Ademais, xa se realizaron probas previas de xeolocalización. Non obstante, o aspecto que cómpre validar é a resposta dos animais ante a aplicación dun sistema de balados virtuais, polo que a experiencia piloto será determinante para avaliar o seu nivel de adaptación e a viabilidade práctica desta solución.
– Para que tipo de explotacións de porco celta está concebido o proxecto?
O proxecto está concebido para todas as explotacións de porco celta en réxime extensivo ou semiextensivo que dispoñan de superficie útil susceptible de ser aproveitada polos animais. Dentro da raza celta son maioritarias.
A aplicación deste tipo de ferramentas resulta especialmente pertinente naquelas gandarías que precisan mellorar a xestión da carga gandeira, a distribución do pastoreo e o aproveitamento dos recursos das propias fincas ao longo do ano, minimizando situacións de sobrecarga, infrautilización ou degradación do solo.