Os “Buses de Vendima” regresan á Ruta do Viño Rías Baixas

A Ruta do Viño Rías Baixas puxo en marcha a segunda edición dos “Buses de Vendima”, unha proposta que permite vivir de preto a recollida da uva. Esta actividade celebrarase o sábado 13 de setembro nas subzonas do Condado do Tea e de O Rosal, con saídas desde Pontevedra e Vigo.
O programa conta cun total de 40 prazas, repartidas en dous autobuses, un cara a cada subzona. As saídas están previstas ás 9:30 horas e o regreso, como máximo, ás 15:00 horas. As entradas xa están dispoñibles en ataquilla.com a un prezo de 29 euros por persoa. A actividade conta co apoio da Deputación de Pontevedra e Turismo Rías Baixas.
No Condado do Tea, a experiencia terá lugar na adega Señorío de Rubiós. Os participantes poderán participar na vendima, visitar as súas instalacións e coñecer de preto o proceso de traballo en plena campaña. A xornada complétase cunha degustación de tres viños con Denominación de Orixe Rías Baixas acompañados de aperitivos.
Pola súa parte, o percorrido cara a O Rosal terá como escenario a adega Terras Gauda. Nesta visita, os asistentes poderán participar na recollida de uva, seguir cada fase do proceso de elaboración e degustar mostos antes de catar tres viños da adega, tamén acompañados dun aperitivo.
Señorío de Rubiós destaca pola súa aposta polos viños tintos atlánticos, unha proposta singular dentro das variedades autóctonas da zona, como a albariño. Pola súa parte, a subzona de O Rosal caracterízase por ser a menos minifundista da Denominación de Orixe Rías Baixas.
A vendima en Rías Baixas realízase integramente a man. O sistema de condución máis utilizado é a espaldera, aínda que hai adegas que aínda manteñen o emparrado, característico e tradicional nesta denominación. Os asistentes poderán comprobar estas prácticas en directo e probar variedades como albariño, treixadura ou loureira directamente da parra.
A degustación final dos viños en adega será a mellor maneira de poñer fin a esta proposta da Ruta do Viño Rías Baixas. Ademais, a asociación xa prepara outra das súas actividades destacadas: a tradicional “Cata de Vendima”, cuxas entradas se porán á venda proximamente en ataquilla.