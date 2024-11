Os avisos por velutina descenden á metade con respecto ao ano pasado

Os datos oficiais confirman que este ano non foi favorable para a vespa velutina, que sufriu un retroceso en todo o territorio galego. A empresa pública Seaga, que ten encomendado o control da praga e a retirada dos niños, recibiu até o 31 de outubro un total de 23.454 avisos, fronte aos 56.598 contabilizados o ano pasado, segundo detallou este sábado a súa xerente, Luisa Piñeiro, no Simposio Internacional sobre velutina celebrado en Chantada.

Dos case 23.500 avisos recibidos, foron atendidos un total de 20.000. Nun 15% dos avisos recibidos, non se trataba de niños de velutina. “Hai un gran número de avisos que non son de velutina”, recoñeceu a xerente de Seaga.

Dos 20.000 niños sobre os que se actuou, 6.626 foron retirados e 7.591 neutralizados mediante o lanzamento de perdigóns envelenados. No resto dos casos, ou ben o aviso estaba duplicado ou o niño xa inactivo, ou ben non se puido actuar por atoparse no entorno de cauces fluviais ou a unha distancia inaccesible.

Dos 20.000 niños sobre os que se actuou, 6.626 foron retirados e 7.591 neutralizados con perdigóns

Por provincias, A Coruña (8.862 niños) e Pontevedra (6.029) foron nas que máis avisos foron atendidos este ano, mentres que Lugo e Ourense, con 2.585 e 2.544 avisos, manteñen un nivel de incidencia inferior. “A parte oriental de Lugo e Ourense son as zonas de Galicia onde menos avisos se recollen”, indicou Luisa, que recoñeceu que esta realidade ten relación directa co grao de despoboamento destas áreas de montaña.

Nos últimos 5 anos (2020-2024), a poboación galega deu 191.000 avisos ao 012 por niños de velutina, cunha media de case 42.500 avisos por ano que foi amplamente superada en 2023 e que se atopa por debaixo neste 2024.

Este ano o ciclo da velutina vén máis tardío: deixou sacar o mel pero está empezando a asediar os colmenares

“Houbo moitísima menos actividade desta especie sobre o territorio este ano e débese a dous factores: a climatoloxía e o trampeo realizado por toda Galicia”, asegurou a xerente de Seaga. Os maiores descensos déronse en Lugo e Ourense. “Lugo este ano ten os mellores resultados desde o 2020; o número de avisos deste 2024 é tres veces menor que o do ano pasado: 2.711 este ano fronte aos 8.955 do 2023”, detallou.

Agosto volveu ser o mes con maior actividade na retirada de niños (6.424 avisos), fronte aos máis de 4.000 dos meses de xullo, setembro e outubro. A actividade mantense alta en novembro, xa que o ciclo da velutina este ano vén máis tardío e ao caer a folla das árbores nas que se atopan vense máis os niños.

Campaña de trampeo primaveral

Tras verse sobrepasada no ano 2023, onde de acumularon retrasos de tres semanas á hora de atender os avisos, a Xunta optou por primeira vez neste 2024 por realizar unha campaña de trampeo primaveral para a captura de raíñas fundadoras de novos niños no momento da súa saída da hibernación, cando precisan andar na procura de comida e de material co que confeccionar os niños embrionarios e primarios.

Tan só 3 concellos colaboraron na campaña de trampeo posta en marcha pola Xunta

A xerente de Seaga aportou os datos da campaña realizada, na que se colocaron un total de 20.545 trampas, que capturaron en conxunto un total de 113.274 raíñas. Na colocación das trampas, ademais do persoal contratado por parte da empresa pública, colaboraron as brigadas forestais da Conssellería do Medio Rural e as asociacións de apicultores, pero tan só 3 Concellos.

Foi un trampeo xeolocalizado sobre o territorio, selectivo e controlado

Luisa Piñeiro defendeu a utilidade do trampeo realizado, valorando aspectos como a protección doutras especies. “Este trampeo contaba coa autorización da Consellería de Medio Ambiente; o noso obxectivo era facer algo que non prexudicara á biodiversidade. Por iso foi un trampeo moi selectivo e moi controlado, non foi un trampeo masivo ao chou, senón que os lugares de colocación das trampas estaban prefixados en función dos lugares onde se retiraran niños o ano anterior”, explicou.