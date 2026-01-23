Os agricultores e gandeiros retiran os tractores de Ourense tras 25 días de protestas

Agricultores e gandeiros, convocados pola Asociación do Sector Primario de Galicia, retiraron esta tarde os tractores que cortaban a estrada nacional 120 na cidade de Ourense tras 25 días de protesta ininterrompida pola situación do campo, en especial polo acordo comercial entre a Unión Europea e Mercosur, pero tamén polos recortes previstos na nova PAC, o exceso de bucrocaria ou como se xestiona a sanidade animal por parte de Xunta e Goberno Central.
O portavoz da asociación, o gandeiro de Maceda Miguel Gómez, destaca que o conseguido nestas semanas de protesta foi concienciar á sociedade da importancia do sector primario en Galicia, así como visibilizar as consecuencias que supoñería o acordo con Mercosur, en especial para o sector da carne de vacún, de gran importancia na provincia de Ourense.
En todo caso, lamenta a actitude dos representantes políticos cos que se reuniron os produtores, aos que acusan de pasarse a responsabilidade dunhas a outras administracións. Tamén lamentan que non teñan aínda sido recibidos pola Confederación Hidrográfica do Miño-Sil.
En todo caso, desde a Asociación do Sector Primario de Galicia advirten de que a súa loita contra o acordo con Mercosur -cuxa ratización foi paralizada polo Parlamento Europeo esta semana, aínda que non a súa aplicación- e polas súas reivindicacións non conclún con esta retirada da protesta da cidade de Ourense. Así, os produtores están a preparar novas accións.