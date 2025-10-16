Os agricultores e gandeiros galegos percibirán 44 millóns de euros en pagos anticipados das axudas directas da PAC

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación adiantará a partir de hoxe, e ata o 30 de novembro, 2.563 millóns de euros aos organismos pagadores das comunidades autónomas que solicitaron fondos para realizar o pago dos anticipos aos beneficiarios das axudas directas da Política Agraria Común (PAC) correspondentes ás solicitudes de axuda presentadas en 2025. A cantidade que corresponde á Comunidade de Galicia é de 44 millóns de euros.
O pago do anticipo é unha opción voluntaria para os organismos pagadores, de forma que corresponde ás autoridades competentes das comunidades autónomas a decisión de anticipar ou non o pago, así como do momento de realizalo e as liñas de axuda a abonar entre as previstas na normativa nacional. Hai que ter en conta que se deben realizar controis previos para garantir o uso adecuado dos fondos da Unión Europea (UE).
A Comisión Europea ha autorizado, tras a petición de España e outros Estados membros, o incremento do pago anticipado de ata o 70 % do importe de axudas directas en forma de anticipo, co fin de dotar dunha maior liquidez aos agricultores e gandeiros da UE no comezo da campaña agrícola e axudarlles así a facer fronte ao impacto dos actuais conflitos en Ucraína e en Oriente Próximo e das condicións climáticas adversas en distintas zonas.
O prazo ordinario de pagos das axudas directas comezará o 1 de decembro, data a partir da cal as comunidades autónomas poderán pagar ata o 90 % do importe. O pago do 100% da axuda autorizarase a partir do 15 de maio, unha vez calculados os importes unitarios definitivos das axudas directas. Este prazo ordinario finalizará o 30 de xuño de 2026 aínda que se poderán realizar pagos residuais ata o 15 de outubro de 2026, data na que finaliza o exercicio do Fondo Europeo Europea Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA) e na que se abonaron os 4.889 millóns de euros en concepto de axudas directas ao sector.
As comunidades autónomas que participan no sistema de prefinanciación dos fondos da PAC, coordinado polo Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), comunicaron as súas estimacións de pago anticipado por unha cantidade lixeiramente inferior aos 2.600 millóns de euros, e prevén que na segunda quincena de outubro poderanse pagar ao redor de 1.800 millóns de euros.
O FEGA publica na súa páxina web os datos dos fondos que cada comunidade autónoma solicita semanalmente para facer estes pagos. Pódense consultar en Prefinanciación fondos FEAGA
O FEGA publica igualmente os pagos finalmente realizados semanalmente na sección Datos abertos: Pagos semanais FEAGA 2023-2027
INTERVENCIÓNS DE PAGOS DIRECTOS QUE PODEN ANTICIPARSE
As intervencións de axudas directas polas que se poden abonar anticipos en 2025 son as seguintes:
Axuda Básica á Renda para a Sustentabilidade e os seus pagos complementarios (pago redistributivo e pago a mozos).
Ecorregímenes
Axudas Asociadas (fóra das axudas asociadas de engorde de tenreiros e o pago específico ao algodón, que se poderán abonar a partir do 1 de decembro)