Os 11 viños do D.O. Monterrei galardoados nas Distincións Gallaecia

Un total de 11 viños de Monterrei, seis brancos e cinco tintos, foron premiados pola Asociación de Sumileres de Galicia na última edición do seu concurso Distincións Gallaecia.

Da D.O. Monterrei, un total de 53 viños participaron no concurso, e os distinguidos foron os seguintes:

Brancos:

– Fraga do Corvo Godello 2020 (Fragas do Lecer, S.L.).

– Lobarzán Isaura Godello 2019 (Castro de Lobarzán, S.C.).

– Mara Martín Godello 2020 (Terras do Cigarrón, S.L.).

– O Con da Moura Godello 2019 (Terras do Cigarrón, S.L.).

– Setembro Godello – Treixadura – Albariño 2020 (Bodega Pazo de Valdeconde, S.L.).

– Vía Arxéntea Barrica Treixadura – Godello 2020 (Manuel Guerra Justo).

Tintos:

– Crego e Monaguillo Merenzao – Sousón – Mencía – Caíño 2019 (Crego e Monaguillo, S.L.).

– Father 1943 Mencía 2019 2019 (Crego e Monaguillo, S.L.).

– Ladairo Barrica Mencía – Arauxa – Bastardo 2018 (Bodega Ladairo, S.L.).

– Lobarzán Isaura Mencía – Arauxa – Bastardo 2019 (Castro de Lobarzán, S.C.).

– Quérote Barrica Mencía 2018 (Trasdovento, S.L.).

“Queremos parabenizar ás adegas que conseguiron estes recoñecementos, porque demostra o gran traballo que están a realizar ao longo dos últimos anos”, destaca a presidenta do C.R.D.O. Monterrei, Lara Da Silva.