As organizacións agrarias piden que os Gobernos forcen unha solución no prezo do leite

O sector empraza ó Ministerio a facer cumprir o Acordo Lácteo do 2015, no que as cadeas de distribución se comprometían a “valorizar o leite” e promover contratos coas industrias que permitisen “manter o valor do produto nos primeiros escalóns da cadea”. Demándase tamén a convocatoria en Galicia dunha Mesa Sectorial do Leite

O agro está á expectativa dunha solución para o prezo do leite, logo de que Naturleite e Pascual protagonizaran as primeiras subas no campo. Entre o resto de industrias, a maioría declárase disposta a mover ficha se as cadeas de supermercados soben o prezo das marcas brancas nos lineais. Unha suba de 3 céntimos nos lineais de tódolos supemercados, como a que comprometeu Mercadona, podería chegar en cadea ás granxas, permitíndolles enfrontar a suba de custos de produción dos últimos meses, principalmente pensos, electricidade e carburantes.

Para que esa suba en cadea do leite se produza, as organizacións agrarias chaman a actuar ós Gobernos, tanto ó Ministerio de Agricultura como á Xunta. Desde colectivos como a Fruga ou Asaga -sucesora de Asaja Galicia-, pídese que o Ministerio faga cumprir o Acordo Lácteo do 2015 ou que, no seu defecto, impulse un novo Acordo a tres bandas entre gandeiros, industrias e cadeas de distribución.

No Acordo do 2015, as cadeas de distribución comprometéranse a “valorizar o leite” e a promover contratos coas industrias que permitisen “manter o valor do produto nos primeiros escalóns da cadea”. Nada máis lonxe da situación actual, na que as granxas vense contra as cordas pola suba dos custos de produción, sen que ese aumento de custos se poida trasladar ás industrias e ós supemercados.