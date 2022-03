A ONU declara 2026 como o ‘Ano Internacional dos Pastizais e os Pastores’

O 15 de marzo de 2022, a Asemblea Xeral das Nacións Unidas (AGNU) en Nova York declarou por unanimidade o 2026 como o ‘Ano Internacional dos Pastizais e os Pastores’ (AIPP). Esta aprobación final é a culminación dun movemento do AIPP que creceu durante varios anos até converterse nunha coalición mundial de máis de 300 organizacións de pastores e de apoio, incluído o Ilri e varias axencias da ONU. Sobre a base destes esforzos, o Goberno de Mongolia e 68 países copatrocinadores elaboraron e presentaron a resolución á AGNU.

A AGNU aprecia plenamente a importancia da resolución do AIPP para abordar a biodiversidade mundial, o cambio climático e as cuestións socioeconómicas. Recoñece que “o pastoreo é un medio de vida dinámico e dinámico e transformador vinculado aos diversos ecosistemas, culturas, identidades, coñecementos tradicionais e a experiencia histórica de coexistencia coa natureza”. Do mesmo xeito, afirma que “os pastizais sans son vitais para contribuír ao crecemento económico, os medios de vida resistentes e o desenvolvemento sustentable do pastoreo”.

O pastoreo é un sistema de produción que require pouca enerxía fósil. Baséase principalmente na autoxeración de pastos naturais. Tamén axuda a previr os incendios forestais, xa que o pastoreo consome gran parte da vexetación do chan que podería proporcionar o combustible para arder. Así pois, o pastoreo representa un sistema de produción gandeira que optimiza o equilibrio dinámico entre a produción e a sustentabilidade en condicións moi variables e cambiantes.



Valoracións da Sociedade Galega de Pastos e Forraxes

Desde a Sociedade Galega de Pastos e Forraxes (SGPF) poñen en contexto esta declaración “coa actual crise de prezos agrarios na que estamos inmersa está a dar unha volta a todo o coñecido”. Ao mesmo tempo, aproveitan para denunciar que “se ben no pasado se viviron crises puntuais -só compre lembrar a crise dos pensos de 2009 e a posterior baixada dos prezos do leite ata os 18 céntimos- a situación que afrontamos non é para nada semellante ao que temos vivido”.

Así mesmo, fan fincapé “na suba dos fertilizantes, no encarecemento da enerxía e dos carburantes, e na problemática actual da guerra de Ucrania”, para explicar que “como consecuencia os prezos dos pensos van ser elevados o resto de 2022 e 2023”. Por outra banda, desde la SGPF manifestan que “se está vendo unha revalorización dos fertilizantes orgánicos (xurros e estercos) e cada vez gandeiras e gandeiros están mirando máis para os prados en vez de para o millo”.

“Neste contexto de incremento de tódolos custes de produción, a Asemblea Xeral de Nacións Unidas declarou por unanimidade o ano 2026, ‘Ano Internacional das Pradarías e do Pastoralismo’, unha gran nova para todas aquelas persoas relacionadas coa gandería extensiva en Galicia”, comentan desde a sociedade galega. “A SGPF tamén poñerá o seu grao de area para festexalo e reivindicar a produción de alimentos en base a pastos que sabemos ten enormes beneficios a nivel alimentario, social, de vertebración do territorio e tamén a nivel ambiental”, detallan desde a agrupación.

“Non podemos estar máis de acordo, e reafirmamos que o pastoralismo como medio de vida dinámico e transformador, vencellado aos diversos ecosistemas, culturas, ten unha carga importante de coñecementos tradicionais e históricos, e unha experiencia práctica de convivencia coa natureza”, expresan desde a SGPF. Igualmente, manifestan que “esta declaración anima ás diferentes administracións a realizar accións máis contundentes para a promoción e o mantemento dos pastos e da gandería extensiva; dúas das principais características do noso rural, pasado, presente e futuro”.