A ONG Agricolae Mundi preséntase este sábado en Galicia

Lugo recibirá o vindeiro sábado, 1 de abril, a visita do pai franciscano Jorge Alberto Bender, contraparte local en Mozambique do proxecto solidario “Agropecuaria San Francisco”, apoiado desde España por Fundación Agricolae Mundi. A entidade solidaria, creada por cinco Colexios de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas, entre eles o de Lugo, organizou varios actos divulgativos para presentar os avances da acción tras dous anos de traballo.

O proxecto solidario “Agropecuaria San Francisco” foi o primeiro no que se envorcou a Fundación Agricolae Mundi tras a súa creación hai xa dous anos. Grazas a esa colaboración, a Fundación puido contribuír ao desenvolvemento do poboado de Jecuá, en Mozambique, onde se construíu unha granxa experimental na que se traballa na mellora de variedades vexetais e de razas de animais de granxa, para reforzar a súa adaptación e produtividade.

Tras dous anos de colaboración, Fundación Agricolae Mundi recibirá o próximo 1 de abril, ás 12:00 horas, no Museo MUVICLA de Lugo, ao pai Jorge Alberto Bender, responsable en Mozambique do proxecto, que presentará os avances do traballo realizado, así como as súas singularidades e necesidades. No acto estará acompañado polo presidente do Colexio de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas de Lugo, Marcos Vázquez; o presidente da Fundación e do Colexio de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas e Graduados de Alacante (COITAGRA), Miguel Agulló; o presidente do Colexio de Enxeñeiros Agrícolas de Aragón, Miguel Ángel Aguaviva, e o secretario xeral de Agricolae Mundi, Carlos Fernández, coordinador do proxecto desde España.

Agricolae Mundi achegou a este proxecto investimento e moito coñecemento, xa que quen forman esta entidade sen ánimo de lucro son, na súa maioría, Enxeñeiros Técnicos Agrícolas, cuxo obxectivo é pór todo o seu coñecemento ao servizo de proxectos que axuden a mellorar a calidade de vida das persoas, tanto en países en vías de desenvolvemento como en España.

Agricolae Mundi, solidariedade desde a Enxeñaría Técnica Agrícola

Fundación Agricolae Mundi naceu en 2021 grazas ao empeño dos Colexios Profesionais de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas de Asturias, Aragón e Alacante. Este ano sumáronse os colexios de Lugo e Santa Cruz de Tenerife. O obxectivo da Fundación é levar todo o coñecemento destes profesionais a proxectos de desenvolvemento que poidan mellorar a vida de persoas en risco de pobreza e exclusión.

O proxecto “Agropecuaria de San Francisco”, en Mozambique, foi o primeiro de alcance internacional, aínda que tamén traballan en proxectos en España.

En Asturias traballouse durante o curso escolar 2021-2022 no Instituto Leopoldo Alas Clarín de Oviedo, na instalación e desenvolvemento de hortos escolares para a súa explotación por estudantes con déficit de atención. Tras un ano lectivo de traballo, os alumnos mostraron notables melloras de sociabilidade e de rendemento escolar. O proxecto renovouse para o presente curso escolar.

En Alacante traballan na pedanía de Barbarroja, Orihuela, en cooperación coa Asociación Pallasos del Espíritu Santo, denominado “Agricultura con Espírito”, que ten por finalidade converter unha leira con cova habitable, pozo de auga de rega e terreo para cultivo, en residencia para enfermos mentais con dificultades. Alí proxéctase a instalación de placas fotovoltaicas, horto para autoconsumo e un cultivo de plantas aromáticas.

Agricolae Mundi nútrese de voluntarios e de doazóns. Para máis información pódese visitar a súa páxina web: agricolaemundi.org