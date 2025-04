OLIVEBIOME, unha iniciativa pioneira que transforma residuos agroindustriais en compostos para mellorar a saúde do gando

Nun contexto global que esixe solucións sostibles e innovadoras, o proxecto OLIVEBIOME demostra que a innovación pode xurdir onde moitos só ven residuos. Esta iniciativa, desenvolvida por un grupo operativo de ámbito supraautonómico, transforma subprodutos agrícolas como o alperuxo —residuo da produción de aceite de oliva— e restos hortícolas nunha fonte valiosa de prebióticos e probióticos para a alimentación animal.

Concretamente, o proxecto céntrase en mellorar a saúde e o benestar dos animais de granxa, como porcos e aves, mediante produtos naturais que fortalezan a súa microbiota intestinal. Todo isto enmarcado nun modelo de economía circular, que reduce a dependencia de antibióticos e promove unha xestión máis eficiente e responsable dos recursos.

Unha proposta innovadora con impacto real

O carácter pioneiro de OLIVEBIOME non reside só na súa aposta pola sustentabilidade, senón tamén no seu enfoque multidisciplinar. O proxecto reúne entidades de seis comunidades autónomas, así como expertos do ámbito académico, empresarial e agrícola. A través de ensaios en granxas, avaliaranse os efectos destes novos ingredientes sobre o rendemento produtivo, a saúde e a calidade de vida dos animais, mesmo en condicións de estrés térmico derivado do cambio climático.

Os primeiros resultados son moi prometedores: ata o de agora conseguiuse tipificar quimicamente os subprodutos agroindustriais, desenvolver prototipos funcionais de produtos prebióticos e probióticos, escalar biorreactores para a súa produción a nivel semiindustrial, e demostrar un efecto positivo na saúde intestinal dos animais, así como na redución do uso de antibióticos.

Liderado, sinerxías e coñecemento

O éxito de OLIVEBIOME vai máis alá da innovación técnica; responde tamén ao compromiso e á excelencia das entidades líderes nos sectores implicados. Neste sentido, FEUGA destaca como entidade xestora e dinamizadora do proxecto. Con máis de catro décadas de traxectoria, consolidouse como un referente na transferencia de coñecemento entre o ámbito académico, a industria e a sociedade.

Grazas ao seu enfoque integrador e ao profundo coñecemento do ecosistema innovador, FEUGA foi clave para xerar sinerxías entre os diferentes actores do proxecto, facilitar a súa difusión a través de xornadas técnicas e actividades de divulgación, e poñer en valor os avances obtidos.

Xunto a FEUGA, OLIVEBIOME conta con outras entidades destacadas, como: MASLINA International Trade S.L., empresa biotecnolóxica especializada; San Miguel Arcángel S.A., empresa pioneira no tratamento do alperuxo; e LUCTA S.A., multinacional española con presenza internacional no ámbito dos aromas, fragrancias e aditivos para a alimentación animal.

Esta combinación estratéxica de coñecementos e capacidades converteu OLIVEBIOME nunha aposta segura de éxito, plenamente aliñada cos retos medioambientais actuais e coas prioridades marcadas polas políticas europeas.

Un proxecto aliñado con Europa e co futuro

OLIVEBIOME enmárcase dentro do Plan Estratéxico da Política Agraria Común (PEPAC) 2023-2027, e conta con financiamento do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) e do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación. Ademais, contribúe directamente aos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) e ao Pacto Verde Europeo, en particular a través da estratexia “Da granxa á mesa”.

Este proxecto non só persegue transformar o sector agroalimentario desde dentro, senón que tamén abre a porta a un futuro máis limpo, eficiente e xusto, onde a saúde animal, a valorización de recursos e a innovación tecnolóxica se integran para dar resposta aos grandes desafíos globais.

O proxecto OLIVEBIOME está enmarcado no Plan Estratéxico da Política Agraria Común (PEPAC) 2023-2027, financiado nun 80 % polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) da Unión Europea e nun 20 % polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA). A Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, Innovación e Formación Agroalimentaria (DGDRIFA) é a autoridade encargada da aplicación destas axudas.

Orzamento total do proxecto: 550.110,66 € Subvención total: 550.110,66 €