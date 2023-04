Oito buses do viño partirán de diversos puntos de Galicia e León os días 6 e 7 de maio para visitar a Denominación de Orixe Valdeorras

O presidente da Ruta do Viño, Joaquín Sánchez, e a vicepresidenta da entidade, Montse Rodríguez, presentaron as diferentes actividades que se poñerán en marcha na comarca con motivo da iniciativa promovida desde Turismo de Galicia

Co obxectivo de favorecer a afluencia de visitantes á Primavera de Portas Abertas da Ruta do Viño de Valdeorras, a organización dispoñerá a saída de autobuses desde cinco cidades (catro galegas e unha de Castela e León). Cada un destes autobuses (oito en total) leva aparellada un roteiro concreto con paradas e actividades específicas nas que os viaxeiros poderán participar á súa chegada ao territorio amparado valdeorrés.

Así o puxeron de manifesto este xoves, diante dos medios de comunicación, o presidente da Ruta do Viño de Valdeorras, Joaquín Sánchez, e a vicepresidenta da entidade, Montse Rodríguez, nun encontro que serviu tamén para presentar as diferentes actividades que se realizarán na comarca dentro da fin de semana da Primavera de Portas Abertas, promovida pola Axencia Turismo de Galicia, entre o 5 e o 7 de maio.

Axente dinamizador do turismo

Joaquín Sánchez puxo en valor que “cada vez máis, a Ruta do Viño de Valdeorras actúa como un auténtico axente dinamizador do turismo na comarca”. Ao seu xuízo, “o enoturismo está de moda, pero é necesario incentivalo” ofrecendo ás visitantes “propostas e circuítos atractivos” que poñan en valor un territorio.

Neste sentido, resaltou que Valdeorras conta con innumerables activos paisaxísticos, naturais, patrimoniais e arquitectónicos, entre os que singularizou as covas, auténticos exemplos de construcións baseadas na premisa da eficiencia enerxética e utilizadas antigamente para a conservación do viño, construcións que hoxe conforman parte do patrimonio etnográfico da zona.

Máis de 2.000 visitantes en 2022 grazas á Ruta do Viño

Montse Rodríguez indicou que a Primavera de Portas Abertas é unha iniciativa importante para desestacionalizar o turismo na comarca, que adoita concentrarse nos meses do verán. O ano pasado, no marco das diversas accións promovidas desde a Ruta do Viño, visitaron Valdeorras preto de 2.000 persoas (600 delas durante a fin de semana das xornadas de portas abertas). “Unha cifra que esperamos aumentar neste 2023”, asegurou.

Para iso a organización dispuxo, un ano máis, a saída de diferentes “buses do viño” desde diversas urbes galegas e de Castela e León. Así, na xornada do sábado 6 de maio sairán cinco autobuses desde A Coruña, Santiago de Compostela, Vigo, Ourense e Ponferrada con destino a Valdeorras e, ao día seguinte, o domingo 7 de maio farano tres máis desde A Coruña, Santiago e Vigo.